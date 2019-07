Aleš Pelikán, Právo

Policie chtěla Kailovou v případu stíhat již před pěti lety, Sněmovna ji ale ke stíhání nevydala. Obžalováni tak byli jen bývalý primátor Vít Mandík a radní Josef Macík (oba za ČSSD).

Tehdejší vedení města podle obžaloby mělo zakázku směřovat k tomu, aby ji získala jedna z propojených firem, navíc měla být předražená. Poprvé soud uložil Mandíkovi a Macíkovi podmíněné tresty a pokuty, po novém projednání loni v září oba osvobodil s tím, že nejde o trestný čin. Tento rozsudek ale není ještě pravomocný, má se jím znovu zabývat odvolací soud.

Kategoricky odmítám, že bych komukoliv měla dávat nějaké instrukce k tomu, jak by to měl připravit. obžalovaná Kailová

Podle Kailové byl projekt s názvem Vítání občánků přínosný. „Byla to moc pěkná kulturní a společenská akce. Viděla jsem projekt jako poděkování rodičům, že se usadili v Ústí nad Labem a přivedli zde na svět své první dítě,“ řekla před soudem Kailová s tím, že na projekt za celou jeho dobu neslyšela od nikoho žádnou negativní připomínku.

Cítí se nevinná



Podle obžaloby bylo osloveno kvůli projektu nejprve pět propojených firem. Když podala nejlevnější nabídku šestá, městem neoslovená firma, výběrové řízení bylo zrušeno. Při novém výběrovém řízení se měla Kailová podílet podle státní zástupkyně na tvorbě jeho podmínek. „Tak, aby vyhovovaly společnosti Darothore,“ doplnila státní zástupkyně Lenka Pošíková. Firma pak na konci roku 2011 zakázku jako jediný uchazeč dostala.

Kailová u soudu uvedla, že materiál o zakázce schválila celá řada vedoucích úředníků a nezaznamenala, že by kdokoliv k němu měl nějakou výhradu. „Já jsem se na zadávací dokumentaci nepodílela ani jsem žádné firmy neoslovila. Kategoricky odmítám, že bych komukoliv měla dávat nějaké instrukce k tomu, jak by to měl připravit,“ prohlásila před soudem Kailová. Podle ní ji kauza dlouhodobě poškozuje a nemůže ani sehnat odpovídající pracovní místo.

Advokát Kailové David Krofta řekl, že se Kailová cítí být jednoznačně nevinná. „Dle mého názoru se jednalo o čistě politickou pravomoc rozhodnout, zdali se akce konat bude, nebo nebude, to je věc obecní samosprávy,“ uvedl Krofta.

Hlavní líčení bude pokračovat až v polovině listopadu, kdy by měli vypovídat svědci. Vyslechnuti mají být bývalí radní nebo někteří úředníci magistrátu.