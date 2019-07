Novinky, ČTK

Zprávu o havárii na třetím kilometru dálnice D 2 dostali hasiči ve 22.27 hodin. Na místě pak zjistili, že tahač s návěsem se převrátil na bok až přes středová svodidla. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění.

Policisté následně zcela uzavřeli dálnici ve směru do Brna. Hasiči havarovaný kamion zajistili a postarali se o uniklou naftu.

Uzavřená dálnice způsobila komplikace v dopravě. Policisté odklání provoz z dálnice už na exitu Blučina do Židlochovic a Rajhradu na D52. Přesto vznikají kolony jak na dálnici, tak na objízdné trase. V Blučině navíc opravují vozovku a provoz je tam řízený semafory. Řidiči si proto hledají další alternativní trasy přes obec Telnice a Tuřany. Do normálu by se situace měla vrátit do dvanácté hodiny.