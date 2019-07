Aleš Honus, Právo

Vlna otrav nebezpečnou syntetickou marihuanou loni na podzim zasáhla Ostravu a okolí. Policie od loňského podzimu do letošního května obvinila kvůli kauze dvě desítky lidí.

Droga pocházela z přesně nezjištěných zdrojů z Polska. Evidováno bylo celkem 23 intoxikací spojených s vážnými problémy, velká část postižených musela být hospitalizována v nemocnicích. Dva lidé na následky požití zemřeli.

DROGOU SE OTRÁVILO PŘES 20 LIDÍ

Případ, kterým se soud zabývá od pondělí, vlnu loni 10. září odstartoval. Jak uvedl státní zástupce David Bartoš, bezdomovci kouřili syntetické konopí v Komenského sadech v centru Ostravy. Poté, co jeden z nich upadl do bezvědomí, zasahovala na místě záchranná služba, která už ale 32letému muži nedokázala pomoci.

Droga se objevila v Ostravě loni na podzim

Obžaloba tvrdí, že to byl Masný, kdo drogu na místo přinesl. Obžalovaný to ale v pondělí popřel. „Nebyl jsem to já, kdo to přinesl. Pouze jsem mu dal patnáct korun na skleněnku, ze které jsme to pak kouřili,“ řekl u soudu.

Oba muži se spolu znali šest let, oba žili jako bezdomovci. Podle Masného oba nepochybovali o tom, že by nemělo jít o klasickou marihuanu.

ROZSÁHLÉ VYŠETŘOVÁNÍ

Masný soudu řekl, že jeho nejvýše dosaženým vzděláním je sedmý ročník základní školy. „Do školy jsem chodil devět let, z toho jsem dvakrát propadl,“ řekl. V minulosti se živil buď prací načerno, anebo sběrem starého papíru. Tak tomu bylo i v osudný den.

„Sbírali jsme papír, pak jsme ho odevzdali do sběrny a koupili jsme víno. Kamarád říkal, že má trávu a že potřebuje peníze na skleněnku, tak jsem mu je dal,“ řekl.

LÁTKA SE OBJEVILA MEZI BEZDOMOVCI

Hlavní líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy svědků a soudních znalců. Úkolem soudu je rozhodnout, zda jsou správné závěry policie, že to byl právě obžalovaný, kdo drogu na místo přinesl, byť s vědomím, že jde o přírodní sušené konopí.