Muž, který řídil vypůjčený automobil, vyjel ráno 26. června z Hradce Králové. „Ve Svitavách řidič místo zastavení prudce zvýšil rychlost a začal policii ujíždět. Přes obce Hradec nad Svitavou a Radiměř se místy řítil rychlostí až 140 kilometrů za hodinu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková a dodala, že řidičova nebezpečná a agresivní jízda skončila v pravotočivé zatáčce na konci Radiměře.

„Při průjezdu zatáčkou nezvládl řízení a havaroval. Jakmile se kola na havarovaném vozidle dotočila, okamžitě vyskočil a začal policistům utíkat. Policisté ale byli rychlejší a krátce po havárii ho v lesním porostu zadrželi,“ pokračovala mluvčí. Test na přítomnost návykových látek prokázal, že je muž pod vlivem drog, respektive byl pozitivní na metamfetamin.

Prodával pervitin



„Zadržený pětatřicetiletý muž z místa odjezdu do místa havárie ujel téměř 90 kilometrů, těch posledních přibližně 15 kilometrů velmi riskoval život. A nejen svůj,“ upozornila Vilímková. Navíc se ukázalo, že by až do podzimu příštího roku neměl řídit.

„Další šetření ukázalo, že měl po cestě na Hradecku a Svitavsku prodávat pervitin. Další pravděpodobně psychotropní látku o hmotnosti téměř 50 gramů i s obalem našel policejní pes,“ uvedla policejní mluvčí. Kriminalisté proto muže obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. U soudu mu za to hrozí až pět let vězení.

Tím však příběh nekončí. „Svitavský toxi tým dlouhodobě pracoval na drogové trestné činnosti šestatřicetiletého muže ze Svitav, kterému měl zakázanou návykovou látku dodávat právě výše uvedený o rok mladší muž. Drogu nejméně od března až do zadržení distribuoval na různých místech Svitavska. Přitom právě kvůli drogám byl v posledních třech letech soudem nepodmíněně odsouzen. Z vězení vyšel teprve letos v únoru,“ dodala Vilímková.

Oba muži skončili ve vazbě.