Aleš Honus, Právo

Policie tvrdí, že transparent vyzýval ke žhářským útokům na policii a byla naplněna skutková podstata trestného činu, podle obžalované ale šlo o zjevnou nadsázku.

Proces probíhá za zavřenými dveřmi vzhledem k tomu, že v době činu nebyla dívka ještě plnoletá. Z toho důvodu ani zákon neumožňuje zveřejnění jejího jména. Jednání bylo odročeno na 28. srpna, kdy možná padne rozsudek.

Na transparentu byl mimo jiné vyobrazen text Fuck gender. Take the molotov, burn the police, což policie v textu obvinění přežila jako „Zasraný gender. Vezmi molotov a zapal policii.“ Podle obžaloby text vyzýval k přímému násilí.

Vyhlásili celostátní pátrání



Dívka se ale hájila, že šlo o nadsázku, což bylo zjevné i z kontextu, ve kterém byl transparent použitý. „Jsem anarchistka a zastávám názor, že policie je zbytečná a měla by být zrušena. Takže ten text byl nadsázkou,“ řekla novinářům.

„Chápu, že text na transparentu mohl některé lidi pobouřit, co ovšem nechápu, je, jak si jej někdo může vykládat jako podněcování k upalování policistů. Burn the police se překládá jako zapal policii. A policie není ani policista, ani policejní auto, a dokonce ani policejní stanice. Policie je instituce, nehmotná věc, kterou zapálit nejde,“ dodala.

Aktivistka byla zproštěna od obžaloby

FOTO: Aleš Honus, Právo

Kriminální policie se začala případem zabývat poté, co obdržela trestní oznámení od Petry Lhotákové z policejních odborů, která si v médiích všimla fotografie s transparentem.

„Postup policie byl velmi nestandardní. Moji mámu předvolali k výslechu a vyptávali se po mně v práci. K výslechu mě zvali přes telefon a mail a když jsem odmítala touto cestou komunikovat, místo toho, aby mi poslali předvolání k výslechu na adresu trvalého bydliště, vyhlásili po mně celostátní pátrání. Až do mého výslechu nikdo nevěděl, co se děje," dodala obžalovaná dívka.

Policisté pak obviněnou zadrželi na demonstraci 17. listopadu. Následoval výslech a případ byl předán státnímu zastupitelství.