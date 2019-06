mh, Novinky, Právo

Na auto, které na 226. kilometru jede v protisměru, upozornili v pátek 14. června po půl deváté ráno ostatní řidiči.

Na zveřejněném videu je vidět, že řidič nejprve couval na nájezdu na dálnici, jako by chtěl takto silnici opustit. Pak si to ale rozmyslel a zamířil do hustého provozu na dálnici v protisměru, kde jel pravým jízdním pruhem. Jen těsně se přitom minul třeba s projíždějícím kamionem.

Policejní hlídka, která byla celé situaci nejblíže, po upozornění zastavila na dálnici provoz a následně i hazardérův vůz.

Nebyl opilý



Třiačtyřicetiletý řidič červeného citroenu byl podle policistů dezorientovaný a své nepochopitelné jednání nedokázal rozumně vysvětlit, ale nebyl podle policie pod vlivem alkoholu ani drog.

„Případ prověřují policisté jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Pachateli v těchto případech hrozí až pětiletý pobyt ve vězení,“ uvedl k případu mluvčí Pavel Šváb.

Policisté žádají řidiče, se kterými ještě nejsou v kontaktu, které vozidlo ohrozilo, aby se jim ozvali na telefon 974 639 764 nebo na linku 158.