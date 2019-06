hon, Právo

K nehodě došlo hodinu po poledni, dva muži zůstali zaklíněni v autě a s vyproštěním museli pomáhat hasiči. Podle prvotních informací auto ze zatím nezjištěných příčin vrazilo do svodidel.

„Muž neznámé totožnosti byl po havárii v bezvědomí a přímém ohrožení života. Lékař zajistil připojení k přístrojem řízenému dýchání. Záchranáři zahájili podávání léků vstupem do kostní dřeně a další úkony,” popsal zásah mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Zdravotníci pacienta přepravili do nemocnice vrtulníkem. Další muž ve věku 31 let utrpěl poranění hlavy a mnohočetné povrchové oděrky. „Také on byl po ošetření přepraven do ostravské fakultní nemocnice,“ dodal mluvčí.

Mluvčí nemocnice Naďa Chattová řekla ČTK, že první z mužů je v kritickém a druhý ve vážném stavu.