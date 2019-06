bad, Novinky

Za usmrcení z nedbalosti může Gubin strávit až osm let ve vězení, soud ale může čin překvalifikovat na obecně ohrožení. V tom případě by mohl dostat Rus i dvacetiletý, případně výjimečný trest.

Gubin zabil turistku z Kolumbie na Nový rok 2018 nad ránem svým Mercedesem S500 v centru Prahy, přímo před budovou pražského městského soudu. Předtím popíjel alkoholické nápoje, které zkombinoval s antidepresivy. Poté nasedl do auta a vyrazil do ulic centra města. Během své zběsilé jízdy centrem nerespektoval zákazové značky nebo maximální dovolenou rychlost.

„Naslepo přes vyznačený přechod nacouval do křižovatky s Národní třídou a ulicí Na Perštýně, ze které se vysokou rychlostí rozjel dopředu, po spatření protijedoucího policejního vozidla prudce zrychlil a stále zvyšující se rychlostí 116 až 129 km/hod ujížděl ke křižovatce s Lazarskou ulicí,“ popisuje státní zástupkyně v obžalobě a zdůrazňuje, že během silvestrovské noci byla na chodnících a silnicích zvýšená koncentrace lidí, na což Gubin vůbec nedbal.

Jako hadrová panenka

Po půl třetí ráno najel na přechodu do pěti lidí, z nichž šestadvacetiletá Kolumbijka nestihla uskočit, Gubin do ní narazil a žena na místě zemřela. „Byla jako hadrová panenka, dva metry nad autem, točila se tam,“ popisoval jeden ze svědků náraz. Další ze svědků zavolal záchranku a policii, která Gubina na místě zadržela. Gubin poté nadýchal 2,28 promile.

Na policii poté Rus uvedl, že na Silvestra začal pít až o půlnoci, když se s manželkou dívali z balkonu na ohňostroje. Pak prý ale ženě přišla SMS od bývalého přítele, Gubin začal žárlit a s manželkou se pohádal. Když vypil podle svých slov půl lahve rumu, odešel z bytu.

„Šel jsem do podzemních garáží, kde jsem měl zaparkované auto. Chtěl jsem se prostě projet, uklidnit jízdou a vrátit se domů,“ řekl na policii Gubin s tím, že účinky alkoholu na sobě údajně nepozoroval. Poté už má děj prý rozmazaný. Neví, jak dlouho jezdil, slyšel prý nějaký zvuk (během své jízdy urazil zaparkovanému autu zrcátko). Pak si prý „asi spletl pedály a vozidlo se prudce rozjelo“. Střet s chodci si údajně nevybavuje žádný. „Byl jsem asi v šoku, přesně si neuvědomuji, co se stalo,“ prohlásil Gubin. Svou vinu na tragédii nicméně nakonec doznal.

Sliboval spolupráci



Rus skončil po nehodě ve vazbě, odkud byl po zaplacení milionové kauce propuštěn. Nejprve sliboval, že bude spolupracovat s vyšetřovateli, že se nebude vyhýbat trestnímu stíhání a podobně. „Nemám v plánu opouštět ČR, a to ani krátkodobě,“ uvedl Gubin při vazebním zasedání. Nakonec ale utekl do vlasti a odmítá se vrátit. Podle jeho obhájce Leonida Kušnarenka by důvodem mohla být možnost překvalifikování činu na obecné ohrožení, a tedy i vyšší trestní sazba.

Video

Cizinec obviněný z novoroční nehody v Praze a jeho advokát se vyjadřují po lednovém propuštění muže z vazby

Gubinovo propuštění z vazby navrhovala i státní zástupkyně Zuzana Falberová, která za to dostala písemnou výtku. „On chtěl žít v EU, měl tu bydliště, manželku s malým dítětem, měl tu kancelář, ze které podnikal, byla to pobočka litevské kanceláře. A já jsem mu uvěřila,“ vysvětlovala loni v dubnu žalobkyně.

Gubin sice vyjádřil nad tragédií lítost a zaslal omluvný dopis pozůstalým rodičům a dvěma sestrám zabité dívky, ti jej ale vzhledem k jeho útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání nepovažují za upřímný. Po Gubinovi požadují více než čtyřmilionové odškodné.