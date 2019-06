bad, Novinky

Odvolací soud pouze zrušil část rozsudku, která odkazovala pozůstalé s nárokem na odškodné na civilní řízení. Nově rozhodl, že Ailieseie musí zaplatit 1,2 milionu korun jako nemajetkovou újmu.

Ailieseie ubodal v roce 2016 v jejím bytě v Liberci pětadvacetiletou Ukrajinku. Důvodem měl být její vliv na jeho českou přítelkyni, která se s Ukrajinkou blízce přátelila.

Češka se krátce před činem s Ailieseiem rozešla a Rumun se kvůli tomu týden po rozchodu s Ukrajinkou pohádal. V jednu chvíli se už neovládl a zasadil mladé ženě několik bodných i řezných ran nožem.

Tělo pak vyhodil z okna bytu na ulici, hodil si jej na záda a odnesl k Nise, kde ho ukryl. Nalezeno bylo až po dvou dnech pátrání. To už ale Ailieseie náhle ukončil svůj pracovní poměr a odcestoval do Rumunska. Tam ho na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržela policie a předala ho do Česka.

Jen hlídal psa



Rumun jakoukoliv vinu odmítal. Některé z jeho vysvětlení důkazů byly ale jen s těží uvěřitelné. Například lano, které měla Ukrajinka omotané kolem krku, neslo stopy Ailieseieho DNA. Rumun soudu sdělil, že ho někdo inkriminovaný večer asi kilometr od místa činu požádal, aby mu pohlídal žlutého psa uvázaného na onom provaze. A ten provaz s Ailieseieho DNA pak prý použil vrah k zabití Ukrajinky.

„Jsem nevinný a budu se bránit až u Evropského soudu. V České republice není spravedlnost a nikdy nebyla,“ prohlásil Ailieseie v únoru po vynesení rozsudku. Ve své závěrečné řeči tehdy mimo jiné oznámil, že za veškeré údajné pochybení a křivdy vůči němu a jeho rodině bude po České republice požadovat tři miliony eur (asi 77 milionů korun).