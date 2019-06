den, Právo

„Před půl třetí odpoledne vyjížděli záchranáři do Českého Těšína, k tonoucí šestnáctileté dívce. Po skoku z jezu do řeky Olše zůstala několik minut pod hladinou, odkud ji vytáhl svědek, a to na polskou stranu hraničního toku,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Dodal, že na místě pomáhala také posádka záchranné služby z Polska. „Pacientku si do péče převzali čeští záchranáři, kteří museli zajistit její dýchací cesty a řízenou plicní ventilaci. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla pacientka transportována do ostravské fakultní nemocnice,“ upřesnil Humpl. Když dívku záchranáři v nemocnici předávali, byla v kritickém stavu.

O hodinu a půl později vyjeli záchranáři na Těrlickou přehradu na Karvinsku. Při skoku do mělké vody tam čtyřiatřicetiletá žena narazila hlavou na dno a zranila si hlavu a páteř. Také ona byla záchranáři převezena do ostravské fakultní nemocnice.

Záchranáři důrazně varují před neuváženým chováním při pobytu u vody. „Přeceňování vlastních schopností, skoky do vody bez znalosti hloubky a další rizikové chování, jsou častými příčinami úrazů a tonutí, mnohdy s velmi vážnými následky,“ upozornil Humpl.