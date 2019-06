Petr Kozelka, Právo

Osudný večer na konci prosince přitom nic nenaznačovalo, že by teprve několikaměsíční známost měla skončit takto brutálně.

Skupina několika lidí včetně jednačtyřicetiletého Robeše a jeho družky se bavila ve dvou lokálech, aby nakonec skončila u muže v bytě. Tam posléze zůstali jen údajný útočník, oběť a další žena, která měla být svědkem napadení, a dokonce měla útočníka odrazovat od dalších ataků.

„Obžalovaný ve svém bytě po předchozí rozepři napadl poškozenou tak, že ji několikrát udeřil do obličeje, stáhl za vlasy na zem, kde ji opakovaně udeřil pěstí, kopal do hlavy a do zad,“ popsal v obžalobě státní zástupce Petr Bejšovec. Podle žalobce pak nastalo v útoku krátké intermezzo, jen aby se po několika desítkách minut kolotoč ran a kopanců znovu rozjel.

Minimálně 30 ran



Podle soudního znalce ženu před jistou smrtí zachránila jen vysoce specializovaná péče v nemocnici a neurochirurgická operace.

„Měla zhmoždění a otok mozku, krvácení v dutině lební, byla v hlubokém bezvědomí. Měla mnohočetné krevní výrony na takřka všech částech těla po úderech či kopech. Bylo to minimálně třicet ran. I přes úspěšnou operaci u ní hrozilo ochrnutí levé poloviny těla,“ upozornil znalec. Žena také skutečně i více než půl roku po útoku musí při chůzi používat berle.

Robeš své řádění omlouval tím, že s přítelkyní chtěl bydlet, a přitom prý zjistil, že si hledá byt s někým jiným. „Začal jsem ji fackovat, pak ve mně bouchly saze, jako bych měl nějaké zatmění. Po chvíli začala další hádka, kdy jsem ji povalil a tloukl. Rozhodně jsem ji ale nechtěl zavraždit nebo takto zle ublížit, moc se omlouvám,“ kál se u soudu.

Prý nechtěl volat sanitku

Téměř umlácenou ženu ovšem podle obžaloby nechal bez pomoci.

„Šel jsem si koupit cigarety a ptal se jí, jestli je v pořádku. Myslel jsem, že si odpočine a bude jí líp. Když jsem se vrátil z trafiky, našel jsem ji v hrozném stavu zhroucenou u postele,“ slzel Robeš.

Napadené tak zřejmě zachránila život druhá z žen v bytě, která zburcovala své známé. „Já jsem pak hned volala policii, ale ta mi za chvíli volala zpět, že hlídka bouchala na dveře bytu a nikdo neotvíral,“ vypověděla svědkyně, která se naštěstí nedala odradit a s dalším mužem se do bytu vypravila osobně.

„Musel jsem hned vyběhnout ven, abych to rozdýchal. Měla celou hlavu úplně opuchlou, úplně černé oči. Roman nechtěl, abychom volali sanitku. Já jsem ale řekl, že jestli nezavoláme sanitku, tak tam umře,“ popsal další ze svědků.

Projednávání případu s výslechem dalších svědků a znalců naplánoval senát v čele s Milošem Žďárským na začátek prázdnin.