Přepadení se odehrálo v Lesné, když se poškozený vracel v noci domů. Lupič jej podle policie napadl již před vchodem a začal se s ním přetahovat o dveře. Přepadenému se však podařilo dostat dovnitř, ale útočník mu nedal pokoj ani ve výtahu, kde ho strhl na zem a vláčel jej.

„Poškozený nakonec vydal útočníkovi hotovost, kterou měl při sobě, aby tak ukončil další napadání. V domě je nainstalovaný kamerový systém, který celou událost zachytil. Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby pachatele,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.

Podle detektivů jde o muže světlé pleti ve věku 20-25 let výšky 180-185cm, štíhlé postavy, oválný obličej s neoholeným strništěm. „Dle gest a mimiky by to mohl být uživatel návykových látek,“ konstatoval Chaloupka.

Informace k útočníkovi mohou lidé volat na číslo 974 625 888 nebo na tísňovou linku 158.