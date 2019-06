Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

Policisté Vojíka začali opětovně stíhat čtyři měsíce poté, co jeho první obvinění rovněž ze znásilnění zrušila „z věcných i formálních důvodů“ dozorující žalobkyně Iva Brücklerová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3.

Vojík si na svou obranu najal elitního českého advokáta Tomáše Gřivnu. Ten zastupoval například lobbistu Marka Dalíka, trojici exposlanců v kauze Nagyová nebo jednoho z obžalovaných v případu kontroverzní privatizace OKD.

Jeho první obvinění rovněž ze znásilnění zrušila dozorující žalobkyně Iva Brücklerová

Právu ve středu zástupce jeho advokátní kanceláře odmítl sdělit už jen to, že Vojíka zastupuje, natož o případu hovořit, sám guru s redakcí dlouhodobě nekomunikuje.

Kauza „Vojík“ propukla po sérii textů, které Právo vydalo minulý rok.

V článcích redaktoři mapovali kontroverzní Vojíkovu praxi, přičemž uveřejnili svědectví tří žen, které tvrdí, že je guru sexuálně zneužil.

„Příště už masáž“

I přes policejní prověřování a nynější stíhání Vojík semináře a „kurzy intimity“ dodnes pořádá. Na své kontroverzní praxi v Česku vybudoval, spolu s obchodní a dříve i životní partnerkou Denisou Říha Palečkovou, výnosný byznys.

Na přelomu června a července například společně pořádají desetidenní výcvik „celostní smyslné masáže“ na Váňově statku na Pelhřimovsku.

Tam měl guru podle podezření znásilnit jednu z žen. A právě v tomto případě, který Právo již před více než půlrokem popsalo, je Vojík nyní obviněný ze znásilnění. Zmíněná žena víkendový seminář absolvovala zhruba před dvěma roky. Na nabídku Vojíkových kurzů narazila na internetu.

„Jeden večer jsme šli do baru a Richard tam přišel za mnou. Bavili jsme se obecně o tom, jak muži vnímají a chápou ženy. Řekl mi, že mi to vysvětlí, že mám jít s ním, že mi udělá masáž,“ popsala žena před časem Právu s tím, že Vojíkovi absolutně důvěřovala. Byl pro ni tím nejpovolanějším.

„Byla jsem svlečená, protože tantrická masáž takto probíhá, a najednou byl ve mně. Byla jsem překvapená, absolutně jsem to nečekala. Potom, co skončil, jsem navíc zjistila, že to dělal bez ochrany (stejně jako v případě další svědkyně – pozn. red.),“ vyprávěla žena.

Potom, co Vojík skončil, údajně prohlásil: „Já jsem vás takto hnusně op**al. Jste můj typ, po kterém jdu. Příště to už bude opravdová masáž.“ Redakce má rovněž k dispozici e-mail, který guru ženě zaslal. V textu zprávy Vojík její výpověď potvrzuje, přičemž se hájí tím, že jej ovládá něco „silného, intuitivního a divokého“, což nazývá „přivtělenou bytostí“.

21 svědků a německá stopa

Na další dvě údajné oběti měl Vojík podle policistů vytvářet sexuální nátlak. I ony Právu v minulosti popsaly, jak na nich na individuálním sezení, bez jejich souhlasu a ve chvíli, kdy se nemohly plně bránit, údajně vykonal soulož.

V případu dle informací redakce figuruje na 21 svědků. S většinou z nich redaktoři již v minulosti buďto mluvili, nebo se je snažili kontaktovat.

Vypovídala například i zmíněná Vojíkova spolupracovnice Palečková. Policisté podle usnesení o zahájení Vojíkova trestního stíhání, do něhož měli redaktoři možnost nahlédnout, rovněž kontaktovali i Němku Martinu Weiserovou.

S tou redaktoři v minulosti také komunikovali. V jejím salonu Ananda Spa Vojík spolu s Palečkovou před dvanácti lety působil. Podle ní Vojík během tantrické masáže vykonal soulož na ženě, zaměstnankyni salonu, bez jejího souhlasu.