ČTK

Vražda, kterou soudci kvalifikovali jako zvlášť surovou, se stala loni v Suchdole nad Odrou na Novojičínsku. Mikulič čtyřiadvacetileté ženě zasadil nožem několik bodných ran a podřízl jí hrdlo. Původně mu za tento čin hrozilo 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

„Podle nás bylo bez důvodných pochybností prokázáno, že to byl právě obžalovaný, kdo poškozenou usmrtil, a to tím způsobem, že jí nožem zasadil několik řezných ran a téměř jí oddělil hlavu od trupu. Spáchal zvlášť závažný zločin vraždy, a to zvlášť surovým způsobem. Proto je i trest uložený soudem prvního stupně ve výměře 18 let přiměřený,” řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Podle obžaloby absolvent šesti tříd základní školy mladou ženu zavraždil kvůli tomu, že se s ním rozešla. Konec vztahu odmítl přijmout a po hádce na ženu zaútočil nožem. Zasadil jí několik ran do hlavy a hrudníku a podřízl jí hrdlo. Mikulič se již u krajského soudu k činu přiznal a také v přípravném řízení připustil, že čin nemohl spáchat nikdo jiný. Tvrdil ale, že si útok nepamatuje. Ráno se prý probudil, měl ruce od krve a žena byla mrtvá.

Chtěl spáchat sebevraždu



Soudní znalci připustili u obžalovaného duševní problémy, podle nich jde o nevyzrálou a agresivní osobnost. Za své činy je ale plně odpovědný a musel si být vědom možných následků, uvedli již dříve u krajského soudu. Několik hodin po činu se prý Mikulič pokusil o sebevraždu. Tvrdí, že skočil z mostu pod vlak. Dopadl ale mezi koleje a souprava nad ním projela.

O sebevraždu se v minulosti pokusil už jednou. Skočil z věže televizního vysílače. Těsně nad zemí se ale zamotal do drátů. Po činu byl v péči lékařů v Psychiatrické léčebně v Kroměříži.