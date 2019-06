ok, Novinky

Žena jela po cyklostezce u obce Chropyně, když zničehonic vyjela mimo stezku do trávy, kde narazila do kovového sloupku a spadla. Ihned na to upadla do bezvědomí.

Nehodu zaznamenal 68letý bývalý policista Jaroslav Malík se svou manželkou, kteří projížděli okolo autem. Zastavili a běželi cyklistce na pomoc.

„Po dobu několika minut až do příjezdu záchranářů prováděl Jaroslav Malík za pomocí dispečerky na telefonu, která instruovala jeho manželku, masáž srdce cyklistce v bezvědomí,“ uvedla v úterý mluvčí policie Simona Kyšnerová.

Ženu si následně převzala záchranná služba, která ji převezla do nemocnice. Podle mluvčí policie manželé Malíkovi zachránili cyklistce život. „Patří jim za to velké poděkování,“ konstatovala Kyšnerová.