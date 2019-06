kub, Novinky

Hledaný Zdeněk Kalaš je podle mluvčího policie Jana Daňka vysoký 195 cm, má silnou a mohutnou postavu, světlé krátce střižené vlasy a zelenošedé oči.

„Muži chybí horní zuby. Oblečený by měl být do světlých kalhot, tmavé mikiny a na očích by měl mít dioptrické brýle s modrými obroučkami,” upřesnil Daněk.

„Má soudem nařízenou ochranou sexuologickou léčbu pro partnerský sadomasochismus a mohl by být nebezpečný bývalé přítelkyni, které v minulosti vyhrožoval,” dodal mluvčí s tím, aby se případní svědci ozvali na linku 158.