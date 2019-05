mhr, Právo

Dvojice napadla 7. dubna pět dětí v zámeckém parku. Dvě z nich převezli rodiče k ošetření do nemocnice. „Jedno bylo jednorázově ošetřeno a druhé zde zůstalo na pozorování,“ uvedla již dříve policejní mluvčí.

Podle serveru Romea.cz muž děti bil pěstí do obličeje a do hrudníku, podle svědků dokonce jedno dítě do hrudníku kopl. Čtrnáctiletý chlapec skončil v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděnými zády, jedna dívka s poraněným hrudníkem a dvanáctiletá dívka s pohmožděnou páteří a přeraženým nosem, tvrdí server.

Původně policie, na kterou se obrátili rodiče dětí, případ šetřila jako přestupek proti občanskému soužití, následně jej převzali kriminalisté, kterým se podařilo útočníky identifikovat.

„V první dekádě května zahájil policejní komisař trestní stíhání dvou osob, muže a ženy, které byly obviněny z trestných činů ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, za které trestní zákoník stanoví maximální trest odnětí svobody až na pět let,“ uvedla mluvčí.

„V souvislosti s touto událostí je nadále vedeno vyšetřování, proto nebudeme k případu sdělovat další doplňující informace, a to až do skončení vyšetřování,“ doplnila Zajícová. Incident vyvolal ve městě napětí, policie kvůli zklidnění situace spolupracovala s radnicí, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality.