Motivem činu měla být podle policejní mluvčí Markéty Fialové neopětovaná láska.

Kvůli tomu se také mladík na sklonku loňského roku pokusil o sebevraždu a skončil na několik týdnů v psychiatrické léčebně. Na jaře pak přestoupil na jinou školu.

„Měla jsem je oba od prvního ročníku. Velmi dobře se učili. Byli ale natolik introvertní, že se nijak neprojevovali. Takže ani nevíme, jaký měli mezi sebou vztah,“ uvedla třídní učitelka Dana Šašková.

Přiznala, že celá škola je z události v naprostém šoku. „Tohle nikdo nečekal. Bohužel do hlavy nikomu nevidíte. Byl to nejhorší den mé učitelské kariéry,“ uvedla. Podle ní hoch přestal chodit do školy loni na podzim.

„Před Vánoci za mnou byla jeho matka, že syn má určité citové problémy ve vztahu ke spolužačce, které velmi těžce nese. Navrhl jsem jí nějaké řešení, nakonec přestoupil na jinou školu,“ dodal ředitel školy Miloslav Skuhravý.

Zpráva o tom, koho policie z vraždy obvinila, otřásla i lidmi v obci, kde podezřelý mladík žije. „Tohle nemůže být pravda. Ten kluk byl pohodový a naprosto bezproblémový, za celou dobu školní docházky neměl jediný kázeňský prohřešek. Je to typ člověka, že když do něho někdo kopne, tak se mu ještě omluví. Je to pro mě totálně nepochopitelné. Osobně znám jeho rodiče i prarodiče, jsou to mimořádně slušní lidé,“ reagoval ředitel základní školy.

Stejně o mladíkovi hovořili i sousedé. „Uctivý a velmi slušný stejně jako celá rodina. Žádné rošťárny ani pubertální klukoviny,“ uvedla žena z vedlejšího bytu.