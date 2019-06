Řidiči v končícím a průběžném pruhu by se měli pokusit co nejvíce srovnat své rychlosti. Řidič v průběžném pruhu včas vytvoří mezeru, do níž najede auto z končícího pruhu, učiní tak až těsně před koncem pruhu. Právě to, že auta najíždí do průběžného pruhu příliš brzy, kolonu ještě více zpomaluje. Auta se v jízdě střídají, jede tedy jedno auto z průběžného pruhu, jedno z končícího a tak stále dokola. Správně prováděný zip dopravu sice zpomalí, nicméně nevzniknou kolony.