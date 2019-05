Zdeněk Seiner, Právo

Otec měl podle výpočtu toxikoložky až 2,5 promile alkoholu v krvi a syn nejméně dvě promile. Obžalovaný, který se k činu přiznal, je již sedmým rokem v invalidním důchodu a léčí se kvůli chronické paranoidní schizofrenii. Před soudem uvedl, že v posledních měsících nebral předepsané léky.

Syn otce navštěvoval jen občas, vždy to provázelo pití a končilo konfliktem. Jako útočníka v osudový večer označil otce. „Nejdřív mi sprostě nadával, pak mě bil pěstmi do obličeje. Když jsem se snažil krýt, bušil mi do žeber,“ popisoval u soudu David.

Když byl o třicet kilogramů těžším otcem zatlačen do kuchyně, popadl z digestoře nůž. Podle spisu řezal do rukou a obličeje, pak bodal do hrudníku a do krku. U soudu obžalovaný tvrdil, že bodl snad jen jednou. „Jak jsem držel nůž, mačkal se na mě. Některá zranění si mohl způsobit sám,“ pokoušel se přesvědčit soud.

Ani sousedé, ani příbuzní neprojevili s usmrceným mužem ve svých výpovědích viditelnou lítost. „Když se napil, byl agresivní, sprostě nadával a bil. Ale byl to můj táta. Měl jsem ho svým způsobem rád. Pil hodně, někdy až tři lahve kořalky za noc,“ popsal obžalovaný. „Chtěl bych vrátit čas, táta umřel a mně hrozí kriminál,“ povzdechl si David.

Bývalá manželka a nevlastní dcera ve svých výpovědích popisovaly prožité utrpení s mužem, agresivním alkoholikem, jenž se údajně opíjel prakticky denně. Před jeho návratem z hospody se zamykaly v pokoji. Nevlastní dcera vypověděla, že ji do krve zmlátil poprvé v jejích šesti letech.

Hlavní líčení pokračuje v příštích dnech, soud se chystá vyslechnout svědky z oboru psychologie a psychiatrie.