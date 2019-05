hon, Právo

Původně muži hrozil daleko větší trest, podle soudu jde ale o sporný případ a podle posudku znalce se jednoznačně nepodařilo prokázat podíl obžalovaného na smrti muže a také úmysl mu ublížit.

Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Případ je neobvyklý v tom, že Sárközi se svým spolubydlícím po jeho smrti asi měsíc bydlel, protože se snažil oddálit své odhalení. Po činu tělo přemístil do jiného pokoje v ostravské ubytovně, kde ho zamaskoval přikrývkami. Na případ se přišlo až poté, co hasiči vyrazili dveře.

Věděl jsem, že se na to přijde, a snažil jsem se to co nejvíc oddálit. obžalovaný

K incidentu došlo loni 15. prosince v bytě na Orebitské ulici v Ostravě-Přívoze, který Sarközi obýval se svým kamarádem. Nabídku bydlet v jednopokojovém bytě dostal díky tomu, že jeho kamarád neměl peníze na nájemné.

Zabil otce



Oba muži se dohodli, že zde Sárközi bude bydlet několik měsíců, ovšem kamarád po něm v prosinci začal požadovat, aby se odstěhoval dříve. V době konfliktu byli oba těžce opilí. Sarközi u soudu řekl, že jeho kamarád s rvačkou začal. V jednu chvíli se pak udeřil hlavou do zdi, načež upadl do bezvědomí.

Po incidentu Sárközi kvůli opilosti usnul. Když se ráno vzbudil a zjistil, že kamarád nejeví známky života, vyšel z bytu a nějakou dobu se toulal. Poté se do bytu vrátil a začal pít. „Věděl jsem, že se na to přijde, a snažil jsem se to co nejvíc oddálit,“ vysvětlil, proč s mrtvým asi měsíc bydlel.

V době útoku byl přitom v režimu podmíněného propuštění z vězení, kde si odpykával jedenáctiletý trest za vraždu svého otce na Kladensku. Otce podle rozsudku udusil polštářem. Po činu odnesl tělo do kůlny, kde zůstalo ležet několik měsíců, než ho našla policie.