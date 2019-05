Aleš Honus, Právo

V době útoku byl muž v režimu podmíněného propuštění z vězení, kde si odpykával jedenáctiletý trest za vraždu svého otce. Nyní mu hrozí podstatně delší trest, i když tentokrát je jeho jednání kvalifikováno „jen“ jako ublížení na zdraví s následkem smrti.

K incidentu došlo loni 15. prosince v bytě na Orebitské ulici v Ostravě-Přívoze, který Sarközi obýval se svým kamarádem. Nabídku bydlet v jednopokojovém bytě dostal díky tomu, že jeho kamarád neměl peníze na nájemné.

Věděl jsem, že se na to přijde, a snažil jsem se to co nejvíc oddálit. obžalovaný

Oba muži se dohodli, že zde Sárközi bude bydlet několik měsíců, ovšem kamarád po něm v prosinci začal požadovat, aby se odstěhoval dříve. V osudný den spolu vypili láhev metaxy a téměř celou láhev slivovice a začali se opět hádat kvůli termínu opuštění bytu.

Sarközi u soudu řekl, že jeho kamarád s rvačkou začal. „Dal mi ránu pěstí do hlavy, tak jsme se začali prát,“ řekl s tím, že mu oplatil také pěstmi. V jednu chvíli se ale kamarád udeřil hlavou do zdi a posadil se na židli. „Jenom seděl a chroptěl,“ řekl Sárközi.

Mrtvolu zastlal



Vzhledem k tomu, že byl opilý, Sárközi po incidentu usnul. Když se ráno vzbudil a zjistil, že kamarád stále sedí na svém místě bez známek života, vzal psa, který s oběma muži byt obýval, a šel ho vyvenčit. „Toulal jsem se po městě. Pak jsem se vrátil do bytu a začal jsem pít,“ řekl.

Na dotaz soudce a přísedících, zda ho ani na chvíli nenapadlo smrt kamaráda oznámit, jen pokrčil rameny. Po opakovaných dotazech jen řekl: „Věděl jsem, že se na to přijde, a snažil jsem se to co nejvíc oddálit.“ Stejně rozpačitě odpovídal i na otázku, proč mrtvé tělo přemístil po několika dnech z kuchyně do obývacího pokoje, kde ho zastlal. „Nechtěl jsem, aby tam tak seděl,“ řekl pouze.

Sárközy už v minulosti podobně s mrtvým tělem manipuloval. Když zavraždil svého otce - na Kladensku ho udusil polštářem - odvezl tělo do kůlny, kde zůstalo ležet několik měsíců. Soud Sárközymu v roce 2006 za vraždu vyměřil jedenáct let za mřížemi.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků a soudních znalců. Zatím není jasné, zda bude v tomto týdnu vyhlášen rozsudek.