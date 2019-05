Matěj Říha, Právo

Koláček byl kvůli kauze MUS ve Švýcarsku odsouzen ke čtyřem rokům a čtyřem měsícům ve vězení. Trest si měl začít odpykávat 2. května, což se ale nestalo. Koláček totiž požádal o odklad nástupu trestu. Tato žádost má odkladný účinek do doby, než o ní švýcarské orgány rozhodnou.

Švýcaři odkladný účinek nástupu do vězení uznali. Dokumenty, které to potvrzují, jsou z 10. května, tedy šest dní staré. „Byl přiznán odkladný účinek. Tyto dokumenty máme. Teď čekáme na to, jak se švýcarské orgány postaví k samotné žádosti,“ potvrdil ve čtvrtek Právu Koláčkův mediální zástupce Petr Sedláček.

Koláček měl nastoupit do vězení v obci Buchs u hranic s Lichtenštejnskem. Tam měl podle svých slov pracovat: starat se o zvířata a pěstovat rostliny.

Odsouzený podnikatel požádal o odklad nástupu do vězení kvůli tomu, že se chce účastnit soudních jednání v kauze MUS, kterou od loňského října řeší také český, konkrétně pražský městský soud.

Česká větev případu se týká prodeje státního 46procentního balíku akcií za 650 milionů korun, který schválila jednobarevná sociálnědemokratická vláda tehdejšího premiéra Miloše Zemana.

Česká obžaloba tvrdí, že Koláček a další exmanažeři spjatí s MUS vymysleli plán, jehož cílem bylo ovládnout MUS za její vlastní finanční prostředky. Údajně vytvořili záměrně nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií uhelné společnosti, což před ostatními akcionáři včetně státu zatajili.

Vinu popírají

Poté prý záměrně vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu v roce 1999 koupili jeho podíl přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu. Česku tím údajně způsobili škodu nejméně ve výši 3,2 miliardy korun a hrozí jim za to až desetileté vězení.

Muži jakoukoli vinu odmítají. Proces bude pokračovat v červnu a září. Pokud by tak Koláček do vězení nastoupil, je velmi pravděpodobné, že by jeho stíhání v Česku bylo zastaveno. Člověk totiž nemůže být dvakrát odsouzen za stejný čin. A Koláček i další exmanažeři spjatí s Mosteckou uhelnou kritizují právě to, že jsou kvůli stejné věci podruhé před soudem.