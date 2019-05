Oldřich Danda, Právo

Kromě vyšších daní na alkohol a tabák je v plánu např. i zákaz reklamy na alkohol před 22. hodinou nebo zákaz prodeje alkoholu na sportovních akcích. Problémem je i to, že se z Česka dál do Evropy pašuje čím dál víc konopí a pervitinu.

Stále častěji k tomu dealeři drog používají internet a zásilkové společnosti. Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha patří Česko v Evropě mezi největší prodejce hlavně konopí a pervitinu po internetu.

Záchyt drog ze zásilkových obchodů je už větší než z běžného vyšetřování Jakub Frydrych

„Jde sice o malá množství drogy, ale v obrovské frekvenci. Neobjednávají si to jen koncoví uživatelé, ale i lidé, kteří si na tom postavili byznys,“ řekl ve středu Frydrych.

Dodal, že boj proti internetovému trhu drog je velice složitý, protože internet a kyberměny, které se při obchodování s drogami na netu používají, jsou anonymní. V protidrogové centrále působí už několik let jednotka, která monitoruje běžný i skrytý internet a stíhá drogové dealery odhalené na síti. Obchod na internetu je podle něj čím dál masivnější po celém světě.

„Některé země v Evropě už dnes zachycují objemově víc drog ze zásilkového obchodu e-shopů otevřeného nebo skrytého internetu než z běžných kriminálních vyšetřování,“ řekl Frydrych.

Alkohol jen v některých obchodech

Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová sdělila, že některé nápady, jak omezit dostupnost alkoholu, získávají konkrétní podobu. „Pracujeme na tom, aby regulace reklamy na alkohol byla podobná jako u tabákových výrobků, tedy aby byla reklama možná jen v místě prodeje. Časově by mohla být reklama v televizi omezena do 22. hodiny večerní,“ řekla Právu Vedralová.

Dále by chtěli vládní experti znovu prosadit, aby se na sportovních akcích nemohl nalévat silnější alkohol než pivo. „Měli bychom přistoupit k restriktivnějším opatřením na sportovních akcích. Zde by se mohly nalévat nápoje s obsahem maximálně 4,3 procenta alkoholu,“ podotkla. To by znamenalo, že by na stadionech bylo možné koupit maximálně desetistupňové pivo. Podle dva roky starého protikuřáckého zákona se na sportovních akcích smí nalévat alkohol do 15 procent, tedy i dvanáctka a také víno.

Dalším z plánů je umožnit prodej alkoholu jen v některých typech obchodů. „Alkohol by neměl být dostupný ve všech prodejnách. Dnes lze koupit i tam, kde se prodávají tabákové výrobky,“ dodala Vedralová.

Nebezpečné nadužívání léků



Omezit se má i zneužívání léků, a to hlavně sedativ a hypnotik. Podle Vedralové je v Česku na lécích závislých 900 tisíc lidí. „Závislosti na lécích na uklidnění propadají třikrát více ženy než muži,“ podotkla.

Primář kliniky léčby závislostí Petr Popov zmínil problém s benzodiazepiny, které nadužívají hlavně senioři, u nichž dlouhodobé užívání vede ke zhoršení zdravotního stavu. „Je za tím vyhledávání jednoduchých řešení, ale dlouhodobě tyto léky na problém – například s nespavostí – vytvářejí závislost,“ podotkl Popov.