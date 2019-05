Pavel Karban, Právo

První nehoda, při které se srazily vozy Bentley a Peugeot, se stala v pondělí kolem 17:30 v ostravské části Polanka nad Odrou.

„Jednadvacetiletý řidič Bentley vjel v pravotočivé zatáčce do protisměru, kde se čelně střetl s vozem Peugeot, řízeným jednačtyřicetiletým mužem. Oba vozy byly odhozeny do příkopu, při střetu došlo také k utržení kola Bentleyho, které narazilo do auta jedoucího za Peugeotem,“ popsala policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Podle mluvčího záchranářů Lukáše Humpla zůstal starší z řidičů v autě zaklíněn. Ven ho vyprostili až hasiči. „U pacienta došlo k selhání všech základních životních funkcí, zasahující lékař zjistil vícečetná poranění. Záchranáři se pokoušeli obnovit jeho krevní oběh, veškerá snaha ale byla marná, muž zemřel,“ uvedl mluvčí s tím, že při nehodě se zranila i devatenáctiletá dívka, která byla s poraněnou rukou převezena do nemocnice.

Policie nařídila pitvu zesnulého. „K objasnění okolností události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na šest let,“ nastínila.

K druhé tragédii, při níž hrála hlavní roli nákladní auta, došlo kolem 19. hodiny poblíž klimkovického tunelu na dálnici D1.

„Nákladní vůz Volvo s návěsem, který řídil jednatřicetiletý cizinec, narazil do zadní části odtahového vozidla Mercedes-Benz jedoucího ve shodném směru. To bylo taženo vozidlem Man, řízeným dvaačtyřicetiletým mužem. Při střetu utrpěl jednatřicetiletý řidič zranění, kterým podlehl,“ sdělila Pokorná.

Šofér utrpěl podle záchranářů mnohočetná vážná poranění, po nehodě byl v bezvědomí a přestával dýchat.

„Během dalších minut došlo i přes intenzivně poskytovanou lékařskou péči k selhání srdeční činnosti, a záchranáři proto zahájili neodkladnou resuscitaci. Za pomoci nepřímé srdeční masáže, přístrojové techniky a léků se pokoušeli obnovit krevní oběh postiženého. Poranění muže však byla smrtelná a na místě jim podlehl,“ potvrdil Humpl.

Policie vyšetřuje tragédii jako trestný čin usmrcení z nedbalosti, pro její objasnění žádá případné svědky, aby případné informace ke střetu obou nákladních vozidel sdělili na lince 158.