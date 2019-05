bad, Novinky

Žena loni v únoru odložila svého šest neděl starého syna poblíž vchodu do opuštěného domu v pražských Nuslích. Šlo o místo hůře přístupné, skryté za tújemi. Dítě položila na studený beton jen v čepici, rukavicích a overalu, pod kterým mělo body a ponožky. Potom z místa odešla. Podle obžaloby syna opustila proto, že se o něj nechtěla dále starat.

Obžalovaná při zahájení hlavního líčení odmítla vypovídat, při pondělním jednání se ale rozhodla mluvit. Odmítla, že by se nechtěla o dítě starat. Odložila ho prý kvůli rodinným a vztahovým problémům.

Vím, že je to špatně, a je mi to moc líto. V ten moment mi nezbývalo nic jiného obžalovaná žena

S matkou se kvůli jejímu těhotenství dlouhodobě hádali, otec dítěte se k němu nehlásil a předchozí partner obžalované ji i s novorozencem prý také odmítl. Sama si prý nebyla jistá, že by se o dítě dokázala postarat.

„Napadlo mě, že bych mohla dítě někde nechat, aby ho někdo náhodou našel (a postaral se o něj),“ uvedla obžalovaná. „Vím, že je to špatně, a je mi to moc líto. V ten moment mi nezbývalo nic jiného,“ dodala dívka a vyjádřila přání, aby jí dal soud možnost, „aby se mohla napravit“. Pokud by dostala své dítě zpět, starala by se prý o něj.

Malému novorozenci zachránil život čirou náhodou mladý muž, který poblíž místa pár minut po odchodu obžalované zaparkoval auto. Dítě vzal a odnesl domů, odkud zavolal policii. Za záchranu jeho života dostal ocenění od policie a záchranné služby.

Dívku zadrželi v Německu



Obžalovanou dívku zadrželi až díky mezinárodní spolupráci v Německu. Obžalovaná se tam podle svých slov odjela učit manikúru a zlepšit svůj psychický stav. O možnosti babyboxu údajně přemýšlela, ale věděla o existenci babyboxů jen v Německu, nevěděla, jestli služba funguje i v Praze.

Dívka je podle znalců podprůměrného intelektu, její osobnost je nezralá, naivní a emočně nestabilní.

Soud bude pokračovat na konci června, kdy by měl padnout i rozsudek.