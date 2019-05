Petr Kozelka, Právo

Arifovič, který měl být v minulosti informátorem bývalého šéfa protimafiánského útvaru (ÚOOZ) Roberta Šlachty, je spojován i s dalšími úniky informací od policie.

Obžaloba má za to, že někdejší detektiv brněnské hospodářské kriminálky Kavan podnikateli předával informace v letech 2014 až 2016.

„Arifovič po Kavanovi opakovaně požadoval informace z policejních databází a probíhajících trestních řízení proti osobám, se kterými měl spory, nebo o osobách, jež ho zajímaly. Kavan toto opakovaně udělal a informace mu předával,“ prohlásil státní zástupce.

Lustrace bez souvislosti



Podle vyšetřovatelů takto policista „prohnal“ databázemi i Arifoviče, aby se přesvědčil, že se o něj a jeho aktivity strážci zákona nezajímají. Požadované lustrace prý policista vždy přiřadil k nějakému případu, na němž zrovna pracoval. „Byly ale vyhotoveny bez jakékoli souvislosti se spisovým materiálem,“ upozornil státní zástupce.

Žalobce má v rukou i zprávy z mobilní aplikace Viber, podle nichž Arifovič na detektiva naléhal, aby mu zjistil, jestli jedna konkrétní osoba nepodávala oznámení na policii.

„Kavan jeho požadavek splnil a přes mobilní aplikaci ho o výsledku informoval,“ dodal státní zástupce.

Kavan před brněnským městským soudem svou vinu rezolutně odmítl. „Lustrace, které jsem v policejních databázích dělal, souvisely s mými případy, každá byla odůvodněná. Takové lustrace jsou běžným každodenním úkonem, dělal jsem jich přes tisíc ročně,“ vysvětloval Kavan.

„Neformální informátor“

Kavan přiznal, že s Arifovičem se jako policista potkával, a nakonec se podnikatel stal jeho neformálním informátorem.

„Není ale doloženo, že by po mně Arifovič něco chtěl nebo že by mě naváděl, abych mu informace předal. Nejsou žádné doklady o tom, že bychom se domlouvali, ačkoli jsme oba byli odposloucháváni. Vychází se z toho, že se u něj našlo obrovské množství informací, kde byly i informace z lustrací. Ale on byl v těchto případech buď poškozený, nebo zmocněnec poškozených, a tak měl přístup k policejnímu spisu,“ dodal Kavan.

„Všechno je to vykonstruované,“ řekl Právu Arifovič ještě před svým výslechem. Kromě toho, že měl získávat informace z databází, jej státní zástupce viní ještě z nedovoleného ozbrojování. Při domovní prohlídce v jeho domě totiž policisté našli stovky nábojů a hned několik pistolí a kulovnic.

„Na všechno jsem měl smlouvy, zbraně byly uloženy v trezoru,“ dodal podnikatel, který už před několika lety stál před soudem za to, že na svého oponenta vytáhl zbraň.

Měl shromažďovat informace od Vokála



Arifovičovo jméno rezonuje i v dalších případech údajných úniků z policejních spisů v Praze. Vyšetřovatelé mají za to, že shromažďoval informace za pomoci bývalého vysoce postaveného detektiva ÚOOZ Luďka Vokála. Ten mu prý za úplatu předával informace z policejních spisů včetně údajů o probíhajícím trestním řízení.

Brněnský podnikatel byl v minulosti v kontaktu i s někdejším detektivem protidrogové jednotky, později ředitelem ÚOOZ a nynějším zástupcem generálního ředitele Celní správy Šlachtou.

„Znám ho, když jsem dělal na Národní protidrogové centrále. S touto osobou jsem spolupracoval v roli řadového detektiva,“ potvrdil loni v listopadu Šlachta u soudu, který později nepravomocně zprostil Vokála obžaloby z toho, že právě Arifovičovi prozradil policejní akci Vidkun, týkající se ovlivňování trestních kauz na Olomoucku.

V té policisté v říjnu 2015 obvinili tamního bývalého hejtmana za ČSSD Jiřího Rozbořila, podnikatele Ivana Kyselého, někdejšího olomouckého policejního náměstka Karla Kadlece a bývalého šéfa krajské hospodářské kriminálky Radka Petrůje.