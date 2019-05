ČTK

Žena porodila tajně a bez asistence v noci na 5. března 2018, a to v bytě v ulici Drimlova, kde ji nechala přespat její známá. V té době přebývaly v dalších pokojích bytu dvě jiné podnájemnice, které o těhotenství ani porodu nevěděly. Žena totiž svůj stav před okolím tajila. U soudu to zdůvodnila obavami z toho, že by ji lidé přemlouvali, aby si dítě ponechala, což neměla v úmyslu.

Zdravého novorozeného chlapce matka podle verdiktu buď přímo udusila, nebo ho záměrně nechala ležet bez pomoci na studeném místě, kde se udusil z podchlazení. Tělíčko dala do igelitové tašky, kterou ráno položila na skříňku hydrantu v suterénu domu. Poté po sobě v bytě uklidila a odešla pryč.

Čtyřiatřicetiletá žena v době těhotenství nikdy nevyhledala lékaře ani nepodnikla žádné kroky k tomu, aby o dítě po jeho narození buď pečovala sama, nebo ho předala úřadům či anonymně umístila do babyboxu nebo do nemocnice.

Obžalovaná, která má základní vzdělání a živila se brigádami v rychlém občerstvení, přivedla dříve na svět dvě jiné děti. O staršího syna se stará jeho otec, dceru dala k adopci hned po porodu. Nad smrtí svého třetího dítěte u soudu neprojevila lítost.