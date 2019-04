vor, Novinky

Nejenom 49letá žena, o které policie uvedla již ve čtvrtek 10. dubna, že si vybrala 11 tisíc korun, ale inkasovala z bankomatu částku dvakrát tak vyšší.

Největší důvtipnost mezi všemi obviněnými v tom, jak zmatený bankomat co nejvíce obrat o peníze, měl 27letý muž, o rok mladší žena a další, o devatenáct let starší žena, která si od muže nechala napovědět, jak na to. „V bankomatu měli provést několik výběrů, vybrané peníze poté měli vložit zpět na účet a znovu je z bankomatu vybrat,“ popsala ve středu mluvčí karlovarské krajské policie Zuzana Týřová, podle které byli obviněni ze spáchání přečinu podvodu spáchaného formou spolupachatelství.

„Celkem tak bance způsobili škodu necelých 170 tisíc korun. Na opakované výzvy banky k navrácení neoprávněně vybrané hotovosti nereagovali a zpátky ji nevrátili,“ pokračovala mluvčí.

„Obviněnému muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu a obviněným ženám trest odnětí svobody až dvouletý,“ dodala Týřová.

Peníze nevrátil ani mladík



Další, 27letý mladík vybral dvakrát deset tisíc korun, ale bankomat mu vydat dvojnásobek, takže způsobil škodu dvacet tisíc korun. „Peníze vydané bankomatem nad rámec jeho původního požadavku si ponechal, i když si byl vědom toho, že mu byly vydány omylem. Nevrátil je ani po žádosti a upozornění banky,“ uvedla policejní mluvčí.

Muži hrozí rok vězení. Stejný trest hrozí 23letému mladíkovi, který zadal vybrání 35 tisíc, ale bankomat mu vydal 70 tisíc korun. Ani on peníze nevrátil a utratil je.