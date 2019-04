Patrik Biskup, Právo

„Oslnilo mě slunce. Svítilo tak ostře, že nepomáhala ani clona. Nic jsem neviděl,“ vypovídal Šrámek ve čtvrtek u klatovského soudu.

Státní zástupkyně Libuše Jakubcová ho viní z těžkého ublížení na zdraví. „Nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám. Vlivem oslnění sluncem neviděl dostatečně před autobus a nevšiml si u pravého okraje komunikace jedoucího cyklisty,“ uvedla žalobkyně.

V případu už soud jednou rozhodoval. Loni v listopadu vydal trestní příkaz, který řidiče autobusu uznal vinným z těžkého ublížení na zdraví a uložil mu deset měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky a tříletý zákaz řízení. Šrámek s tím nesouhlasil a podal si odpor. Soud tak musel obžalobu projednat v hlavním líčení.

Nehoda se stala na rovném úseku silnice u Janovic nad Úhla­vou. I když jel Šrámek v podstatě naslepo, nohu z plynu nesundal. „Nenapadlo mě zpomalit, protože jsem vázán jízdním řádem a musím dodržovat časy,“ řekl bezprostředně po nehodě policistům.

Náraz tehdy vymrštil Choda několik metrů do vzduchu. Po dopadu si zlomil několik žeber a obratlů, dále měl propíchnuté plíce, zhmožděný hrudník a otřes mozku. „Jel jsem skoro po krajnici. Pak přišel zezadu náraz a od té chvíle si nic nepamatuju. Až potom si vybavuji komunikaci záchranářů, když mě strkali do helikoptéry,“ popisoval u soudu Chod.

Autobus, který řídil Jiří Šrámek (snímek z prosince 2017 z místa nehody)

FOTO: HZS Plzeňského kraje

Jak nehoda vypadala, se dozvěděl později z výpovědí svědků. „Letěl jsem prý vzduchem několik metrů,“ řekl. Tři dny strávil na jednotce intenzivní péče, další týdny pak ležel na chirurgii. „Naštěstí nemám žádné trvalé následky,“ dodal.

Odškodné slíbil, ale nezaplatil

Obžalovaný řidič mu po nehodě dvakrát telefonoval. „Poprvé se mi omlouval, líčil svoji složitou finanční situaci a požádal mě o shovívavost, aby na něj nebyli policisté moc přísní,“ uvedl Chod.

V dalším rozhovoru Šrámkovi navrhl, že by jako mimosoudní vyrovnání od něho požadoval 100 tisíc korun. „Přišlo mi to důležité hlavně kvůli manželce a dětem, které prožily menší trauma,“ vysvětlil Chod. Šrámek podle něj s návrhem souhlasil. „Říkal, že peníze sežene a že se vyrovnáme. Poslal mi dohromady asi šest tisíc korun, a tím to skončilo,“ dodal Chod.

Šrámek u soudu řekl, že byl připravený Choda finančně odškodnit. „Kamarád, který mi slíbil, že mi na to půjčí peníze, mě bohužel vyšplouchl,“ tvrdil Šrámek, který má podle svých slov statisícové dluhy z předešlého podnikání a je proti němu vedeno několik exekucí.

Pracovní hodnocení má Šrámek vynikající. „Je to spolehlivý zaměstnanec, práci odvádí svědomitě. Není agresivní, a to ani za volantem,“ stojí ve zprávě od společnosti Autobusy VKJ.

Soudkyně Martina Šimánková jednání odročila. Šrámkovi chce dát ještě šanci uzavřít s poškozeným dohodu o finančním vyrovnání, aby mohla případně jeho trestní stíhání podmíněně zastavit. Upozornila ho na to, že jinak by musela vynést rozsudek a v rámci trestu uložit zákaz řízení, čímž by přišel o práci.