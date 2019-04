Za znásilnění školáka v sauně a zneužití dívek dostal muž šest let

Na šest let do vězení poslal ve středu Krajský soud v Plzni Dušana Voráče (55) za znásilnění 14letého chlapce a sexuálního zneužití dvou dívek ve věku 13 a 17 let. Voráč, který podle znaleckých posudků trpí homosexuální pedofilií, se podle zatím nepravomocného verdiktu musí podrobit ochrannému léčení v psychiatrickém zařízení.