jap, Novinky

K nehodě došlo krátce po 8. hodině ráno na začátku Rozvadovské spojky, ve směru k Pražskému okruhu. Oba motorkáři upadli po nehodě na silnici, na místo proto kromě policistů vyrazili také záchranáři.

„Na místě zasahovaly dvě záchranářské posádky. Ty si do své péče převzaly dva muže ve věku 56 a 53 let, kteří utrpěli poranění v oblasti zad, boku a dolní končetiny. Po ošetření je záchranáři převezli do motolské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Po dobu vyšetřování nehody bylo místo nehody průjezdné levým jízdním pruhem. Příčinu nehody zjišťuje policie.