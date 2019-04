Miroslav Homola, Právo

„Byl to až děsivý pohled na ten prázdný kočárek. Jenom jsme si mohli domýšlet, co se stalo s tím dítětem, které se v něm vezlo. Pak ho někam odklidili,“ uvedla na místě srážky jedna z přihlížejících žen. Podle ní i dalších údajně za těžkou nehodu mohla právě maminka, která vjela s kočárkem na červenou do křižovatky.

Čtyři desítky policistů řeší situaci jak u nehody, tak na objízdných trasách. Ze vzduchu pomáhá i policejní vrtulník. pic.twitter.com/rkVL9d781j — Policie ČR (@PolicieCZ) 1. dubna 2019

Projíždějící trolejbus se pak ve snaze matce se vyhnout čelně srazil s tramvají.

Nehoda se stala pár minut před druhou hodinou v rušné Křenové ulici na křižovatce s Masnou. Srazila se prázdná služební tramvaj s trolejbusem. Bilance je vážná: 38 zraněných, z toho 12 těžce, 11 středně těžce a zbytek lehce.

Srážka tramvaje a trolejbusu v Brně

FOTO: Igor Zehl, ČTK

Vyšetřování příčiny a okolností nehody má nyní na starost policie, která bude mimo jiné vyslýchat svědky nehody a lidi, kteří se pohybovali poblíž.

Mezi zraněnými byly i dvě děti, které skončily v péči lékařů v nemocnici. V jakém byli malí pacienti věku, však nechtěl nikdo říct.

Zranění dvanáct lidí byla vážná

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Verze o matce s kočárkem se na místě nehody šířila velmi rychle. Jako možnou příčinu ji viděli nejen někteří policisté, podle kterých by takovému střetu napovídalo postavení havarovaných vozidel, ale i informátoři z dopravního podniku.

Při nehodě se srazilo několik desítek lidí.

FOTO: Drážní inspekce

Po nehodě nastal na místě dopravní kolaps. Běžně vytížená komunikace se rázem stala pěší zónou pro tisíce chodců, kteří se museli křižovatce, kde začaly záchranné práce, vyhnout vedlejšími ulicemi.

Příčinu nehody vyšetřuje policie

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Mami, mám pro tebe blbou zprávu. Nevím, kdy se dostanu domů. Stojím na Křence u policejní pásky a nemůžu přes křižovatku,“ hlásil v davu lidí, které bezprostředně po nehodě zastavila policejní páska a nekompromisní hlídky policie asi jedenáctiletý kluk do telefonu.

Vzápětí zmizel v davu mířícím na jednu z nejvíce využívaných vedlejších ulic - ulici Mlýnskou. Musel předtím maminku uklidnit, že jemu se nic nestalo. „Ale na té silnici to vypadá dost blbě. Je to masakr,“ končil kluk a vzápětí ještě pořídil pár snímků telefonem.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nehoda trolejbusu a tramvaje v Brně

Verzi příčiny dopravní nehody, která ochromila jednu z nejvytíženějších částí města však nikdo z oficiálních mluvčí potvrdit nechtěl. „Pracuje se s mnoha příčinami. Do konce vyšetřování nebudeme spekulovat,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Nehoda se stala na křižovatce

FOTO: Miroslav Homola, Právo