ČTK

Nejvyšší soud (NS) ovšem upozornil na „značnou devastaci” těla poškozeného i na to, že umíral několik minut. „Ze strany obviněného se jednalo o útok mimořádně surový, který se zejména počtem bodných a sečných ran, způsobem provedení, intenzitou a devastací těla oběti vymykal z rámce běžného u většiny trestných činů tohoto druhu," stojí v usnesení NS.

Útok se podle obžaloby odehrál 19. srpna 2017 před půlnocí v lese poblíž plzeňské nemocnice, kde oba muži žili jako bezdomovci. Nejprve se pohádali, pak Pitner údajně použil mačetu a dva nože. Oběti zasadil téměř tři desítky sečných a několik bodných ran.

Později se Pitner podle své výpovědi šel podívat do stanu a našel kamaráda mrtvého. Odjel na policii a vypověděl, že jej nejspíš zabil, protože na místě nebyl nikdo jiný. Také u krajského soudu vypověděl, že si útok nepamatuje, nejspíš kvůli vypitému alkoholu a práškům, vinu ale nepopřel a vyjádřil lítost. Krajský soud v Plzni nejprve Pitnerovi uložil 17 let vězení. Vrchní soud v Praze verdikt zmírnil na 15 let.