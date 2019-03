Petr Kozelka, Právo

Celá kauza se nakonec vrací po rozhodnutí krajského soudu k projednání od samého počátku.

V případu jde podle obžaloby o to, že Vitásková jako předsedkyně ERÚ přijala na pozici místopředsedkyně Veseckou, aniž by ta splňovala zákonem stanovené předpoklady pro výkon takové funkce, jakými byly sedmiletá praxe v energetice, z toho alespoň tři roky ve vedoucí pozici. Vesecká byla ve funkci od listopadu 2014 do června 2015.

Prý vznikla škoda



Státní zastupitelství má za to, že jejím jmenováním státu vznikla škoda vyplácením mzdy nebo užíváním služebního auta.

Renata Vesecká

FOTO: Petr Horník, Právo

Senát brněnského soudu v čele se soudkyní Halinou Černou, který se případem zabýval na základě odvolání státního zástupce i Vitáskové proti jí uloženému trestu 24 měsíců s podmíněným odkladem na 30 měsíců, nešetřil ani jednu z žen.

U Vitáskové zdůraznil, že o protiprávnosti jejího jednání není sporu, Vesecké zase vyčetl, že ve svém životopise tvrdila, že má pro výkon místopředsednické funkce splněné předpoklady. Senát nakonec původní verdikt jihlavského soudu zrušil a rozhodl o tom, že případ se bude muset projednat od začátku.

Bylo to zneužití pravomoci?

„Není sporu o protiprávnosti jednání obžalované, ale jde o to, jestli byly naplněny všechny zákonné znaky trestného činu zneužití pravomoci. Soud se bude muset zabývat tím, jestli ke jmenování do místopředsednické funkce došlo s tím úmyslem, že z toho bude mít Vesecká neoprávněný prospěch. Soud musí zjistit pohnutky obžalované,“ prohlásila Černá.