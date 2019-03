bad, Novinky

„Soud prvního stupně rozhodl vysloveně ve prospěch obžalovaného, když mu vyslovil pouze zabezpečovací detenci,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Podle znalců byl mladík za svůj útok trestně odpovědný, protože měl zachované rozpoznávací i ovládací schopnosti.

„Jednalo se o likvidační útok a obžalovaný byl veden úmyslem poškozenou usmrtit,“ podotkl Lněnička, který odmítl revizní posudek, protože znalci se podle ústeckého i odvolacího soudu vyjádřili ohledně psychického stavu obžalovaného jednoznačně.

Soudce také vyloučil možnost zproštění obžaloby pro nepříčetnost. „Obžalovaný nikdy netrpěl bludy. Bilancoval svůj život a hledal viníka za svůj určitý životní debakl, toho našel a zaútočil na něj,“ uzavřel Lněnička.

Matka mu prý zasahovala do života



Nadprůměrně inteligentní student informatiky se pokusil matku zavraždit loni v září. Svůj čin podle svých slov plánoval už několik let. Vadilo mu prý, že se mu matka neustále pletla do života, manipulovala ho, nemohl před ní mít žádné tajemství. „Byl jsem přesvědčen, že prožiji celý život, aniž bych měl svobodu a soukromí,“ prohlásil mladík u ústeckého soudu.

K činu se odhodlal během jedné ze svých návštěv, když přijel domů do Mostu z vysokoškolských kolejí. Matka s otcem byli spolu v ložnici, tak mladík otce odlákal. Řekl mu, ať se jde podívat do jeho pokoje na počítač. Pak šel do kuchyně, vzal si nůž a začal ženu bodat do krku i do hlavy. Otec z vedlejšího pokoje slyšel křik a přiběhl manželce na pomoc. Svého syna pak držel, dokud nepřijela přivolaná policie. Žena utrpěla několik bodných ran, ty ji ale nakonec neohrožovaly na životě.

Mladík následně svého činu litoval. „Nedokázal jsem si představit, jak to bude hrozné, proto jsem svůj čin nedokončil,“ uvedl v lednu v Ústí.

Tamní soud nakonec od mladíkova potrestání upustil a umístil ho do zabezpečovací detence. Podle psychiatra mladík totiž trpí těžkou formou schizoidní poruchy osobnosti, díky které prý žil v bludu, že není svobodný a že mu ve svobodě brání jeho matka.

Otec: Šlo o bludy



S umístěním do detence ale mladíkova obhajoba ani jeho rodiče nesouhlasí a podali proto odvolání. V něm žádali trest zrušit a případ vrátit do Ústí nad Labem kvůli vypracování revizního znaleckého posudku. Podle otce mladík nechtěl matce ublížit, ale měl poruchu myšlení.

„Čin byl bezdůvodný, nesmyslný a v přímém rozporu s jeho nekonfliktní povahou,“ uvedl v odvolání otec obžalovaného. „(Obžalovaný) dospěl k absurdnímu přesvědčení a prokazatelnému bludu, že by ovlivnění matkou neunikl, ani kdyby žil sám. Dospěl k nevyhnutelnému závěru, že matku napadnout prostě musí. V době činu musel mít poruchu myšlení. Nešlo o zlý záměr, ale o poruchu myšlení, bludy a hluboký vnitřní omyl,“ uzavřel mladíkův otec.

Matčina zmocněnkyně zase měla za to, že znalci neprovedli objektivní anamnézu a dospěli k nesprávným závěrům ohledně typu mladíkovy duševní nemoci.