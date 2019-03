Ivan Vilček, Právo

Filipínec Henry John Serafica Acorda (36), který žil dlouhodobě v Bratislavě, se loni v květnu v Obchodní ulici v Bratislavě snažil nad ránem chránit dvě ženy, které Juraj H. obtěžoval. O hlavu vyšší muž z Dunajské Stredy na něj brutálně zaútočil.

Svědek Marek F. viděl celý incident ze vzdálenosti 30 až 40 metrů. „Seděl jsem v autě, neslyšel jsem, o čem se hádají,“ líčil svědek.

Pak prý Juraj H. zaútočil. „Poškozený se zvedal ze země a obžalovaný ho kopl. Po útoku tam obžalovaný jen stál a ostatní lidé se snažili pomáhat poškozenému, který ležel na zemi,“ řekl u soudu svědek, který pracuje jako taxikář.

Další ze svědků byl spolupracovníkem Juraje H. „Znám obžalovaného asi rok a půl. V ten den jsme skončili v práci dříve a šli jsme do hotelu, kde byla oslava u příležitosti 25. výročí založení naší společnosti,“ vysvětloval svědek. O Juraji H. řekl, že si u něj nevšiml agresivních sklonů.

Starostlivý otec



„V práci byl vstřícný, kamarádský a pomáhal mi. Stěžoval si mi, že má úzkosti i deprese a užívá tabletky,“ dodal svědek Rastislav T. Podle něj měl Juraj H. velmi rád svého malého syna. Při těchto slovech se obžalovaný jen těžko bránil dojetí.

Podle bývalé přítelkyně obžalovaného se Juraj H. nikdy nechoval agresivně. „Byl to normální, kamarádský a starostlivý otec,“ řekla Karolína H. u soudu. Svědkyně však připustila, že Juraj H. v ten večer pil alkohol.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Útok na Filipínce v centru Bratislavy.

Juraj H. vyšetřovatelům řekl, že v ten den vypil přes dvacet velkých piv a deset vodek. „Na útok si moc nepamatuji. Henryho jsem napadl, protože jsem myslel, že ubližuje ženám. Považoval jsem ho za pasáka. Mrzí mě to, do smrti si to budu vyčítat,“ řekl obžalovaný. Juraj H. byl obviněn ze zabití a hrozí mu sedm až 12 let vězení.

K útoku Juraje H., který pochází z Dunajské Stredy, došlo 26. května 2018. Acorda po incidentu upadl do bezvědomí a po několika dnech v kómatu zemřel.

Na záběrech bezpečnostních kamer je vidět, že drobný Filipínec neměl proti mohutnému Slovákovi šanci. Když Acorda ležel bezvládně na zemi, Juraj H. si na něj položil nohu a fotografoval se ním jako s trofejí.

Filipínec pracoval v Bratislavě v IT firmě několik let. Podle slovenského tisku se před tím, než přijal práci na Slovensku, informoval, zda se jedná o bezpečnou zemi.