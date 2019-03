ok, Novinky

Nehoda se stala krátce před pátou hodinou ráno na silnici číslo 11 u Vlkova pod Oškobrhem.

„Auto z dosud nezjištěných příčin vyjelo mimo silnici a narazilo do mostku. Následně začalo hořet. Musím vyzdvihnout chování kolemjedoucího řidiče, který okamžitě zastavil a pomohl posádce z auta. Nebýt jeho, kdo ví, jak by to dopadlo,“ řekla Novinkám mluvčí policie Petra Potočná.

Hořící auto uhasili hasiči.

FOTO: HZS Středočeského kraje

Požár auta uhasily dvě jednotky hasičů, kteří také pomáhali záchranářům. Auto zcela shořelo i s veškerými věcmi posádky včetně dokladů.

Cestující z auta ošetřili záchranáři. „Utrpěli zhmoždění hrudníku, břicha a úraz hlavy. Po nezbytném ošetření byli převezeni do nemocnice v Nymburku,“ doplnila mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.