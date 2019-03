Petr Kozelka, Právo

K tragédii došlo v jedné z obcí na Vyškovsku. „Po předchozí rozepři, kdy mu měl otec vyhrožovat usmrcením a také usmrcením jeho matky, vzal obžalovaný pánev a poté, co na něj otec nožem zaútočil, jej obžalovaný údery pánví do hlavy zpacifikoval. Otec se svalil do křesla, kde jej obžalovaný ještě dvakrát udeřil pánví do hlavy, až se pánev rozlomila, pak vzal nůž s délkou čepele 21 centimetrů a zasadil mu osm ran,“ popsal v obžalobě státní zástupce Ivan Hrazdira.

On pořád vyhrožoval a chtěl mě bodnout, tak jsem ho praštil pánví, až se svalil do křesla. obžalovaný

Mladík před soudem svou vinu nijak nepopíral. Snažil se ale nastínit, v jakém prostředí vlastně k činu došlo. Otec trpěl schizoafektivní poruchou osobnosti a soužití s ním prý bylo komplikované. „Od dětství mě hodně srážel, řval na mě, že jsem k ničemu,“ svěřil se mladík senátu v čele s Andreou Svobodovou.

Schoval mobil



Osudný den ráno prý syn našel otce v obývacím pokoji, před ním na konferenčním stolku ležely dva nože. „Zeptal jsem se, co to má znamenat, a on spustil, že mu psychiatr chce snížit léky a že je to naše chyba, že zabije mě i matku. Vzal nůž a šel proti mně. Já jsem odešel do kuchyně, abych z mobilu zavolal policii, ale telefon tam nebyl. Slyšel jsem ho, jak říká, že telefon schoval. Zachvátila mě panika, vzal jsem si pánev na obranu a šel jsem za ním. On pořád vyhrožoval a chtěl mě bodnout, tak jsem ho praštil pánví, až se svalil do křesla,“ vzpomínal mladík.

V křesle otřesenému muži ještě o hlavu přerazil pánev, ale otec prý dál nadával. „Pak mi řekl: A to se na víc už nezmůžeš? Tak jsem popadl nůž a několikrát jsem ho bodl,“ dokončil svou výpověď obžalovaný. Podle znalců z oboru soudního lékařství neměl otec šanci přežít.

„Měl poraněné plíce i srdce. Šlo o absolutně smrtelná zranění, napadeného nebylo možno zachovat při životě žádnou pomocí,“ konstatovali. Senát by mohl verdikt nad mladíkem vynést v polovině dubna po výslechu znalců z oboru psychiatrie a psychologie.