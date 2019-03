bad, Novinky

„Šlo o skupinové znásilnění poškozené, o tom nemáme pochyby,“ prohlásil na úvod předseda odvolacího senátu Jan Kareš s odkazem na výpověď poškozené, kterou dále podpořily další důkazy, jako například biologické stopy.

Soud částečně vyslyšel odvolání státní zástupkyně, podle které byly původně uložené až dvouapůlleté tresty příliš nízké. Tayeb Benyettou, původně odsouzený ke třiceti měsícům, dostal šest let. „On byl hlavním pachatelem, který přivedl poškozenou. Nepochybně on byl podněcovatelem toho skupinového znásilnění,“ konstatoval soudce.

Druhým nejpřísněji potrestaným je Mohamed El Habib Ould Aissa, kterému soud trest zpřísnil o dva roky, na čtyři a půl roku. „On zahájil druhou fázi útokem na poškozenou. Výrazným způsobem překročil hranici, kde se to pak zvrtlo ve skupinové znásilnění,“ podotkl Kareš.

Jeho bratr Zakaria Ould Aissa dostal tříletý trest, protože míra jeho viny byla podle odvolacího soudu relativně mírnější. Zbylí dva Alžířané stráví ve vězení dva, resp. dva a půl roku.

Musí zaplatit 1,5 mil. korun



Všech pět odsouzených musí Irce také zaplatit 215 eur jako náhradu škody a dalších 1,5 milionu korun jako nemajetkovou újmu. Irka původně žádala 3,6 milionu.

Ke znásilnění došlo loni na začátku dubna. Irka se podle spisu v baru v centru Prahy seznámila s Tayebem Benyettouem. Zvala ho k sobě do hotelu, ten to ale odmítl a pozval ji do svého apartmá v jiném hotelu. Nejprve spolu měli dobrovolnou soulož, poté ale žena už nechtěla pokračovat a Benyettou se prý začal chovat agresivně. Pak se krátce poprali a muž z místnosti odešel.

Než se ale žena stihla obléct, vrátil se s dalšími svými přáteli, se kterými byl na cestě po Evropě, a podle vyšetřovatelů Irku společně nadále znásilňovali. Když skončili, doprovodil Benyettou ženu do recepce hotelu, odkud si Irka zavolala pomoc. Alžířané přivolané policejní hlídce odmítli otevřít dveře, ty vyrazila až přivolaná zásahová jednotka a muže zadržela.

Pro soudy byly zásadní důkazy fotografie ze znásilňování, které vyšetřovatelé našli v telefonu jednoho z obžalovaných. Proti mužům hovořily také stopy DNA, znalecké posudky nebo výpovědi svědků. A samozřejmě výpověď znásilněné Irky, která s důkazy korespondovala a soud ji měl za věrohodnou.

Naopak obžalovaní muži podle soudu pravdu nemluvili. Jejich výpovědi k období od vstupu turistky do hotelu jsou rozdílné, odporují si a vzájemně do sebe nijak nezapadají.

Záběry z 5. dubna 2018. Zdroj: Policie ČR

Z šesti původně obžalovaných tak Obvodní soud pro Prahu 1 pět mužů odsoudil loni v prosinci ke dvěma až dvěma a půl rokům vězení. Zároveň byli cizinci vyhoštěni na pět, respektive deset let. Šestého muže, Muhammada Nádira Hammádího, soud obžaloby zprostil.

Podle státního zastupitelství jde o nepřiměřeně mírné tresty a nereflektují způsob, jakým se dopustili jednání na jedné oběti, která neměla šanci se bránit. Muži navíc podle státní zástupkyně neprojevili svým postojem žádnou sebereflexi nebo lítost.

Obhajoba: Znásilněná se chovala lehkovážně



Obhajoba v odvolání argumentovala mimo jiné tím, že žena se chovala lehkovážně, když v klubu „tančila s více muži“. Jako ženino nezodpovědné chování obhájci vyhodnotili i fakt, že s Benyettouem souložila bez ochrany. Ten ji prý objektivně ke styku nenutil ani jí nevyhrožoval, žena sama navíc uvedla, že pocit ohrožení byl pouze subjektivní, argumentovali obhájci.

Snažili se také poukázat na údajně nevěrohodnou a nekonzistentní turistčinu výpověď. Obvodnímu soudu pak zase vytýkali nedostatečné zjištění skutkového stavu nebo „fatální nedostatky“ v důkazech.

„Chtěl bych uvést, že mi je líto, co se děje. Přijel jsem pouze s cílem objevit a navštívit tuto zemi. Neměl jsem v žádném případě v úmyslu dělat problémy nebo ubližovat lidem. Chtěl bych se také omluvit České republice,“ uvedl na závěr jednání jeden z obžalovaných Zakaría Ould Aissa.

Jeho bratr soudu sdělil, že může odpřisáhnout, že nic nelegálního neudělal (kromě držení malého množství marihuany, kterou si přivezl z Amsterdamu a byl za to rovněž odsouzen) a nikoho neznásilnil.

„Má verze je konzistentní, naproti tomu se výpověď poškozené pořád mění. Chovala se nezodpovědně, věděla, že nejsem sám. Z mého pohledu šlo o dobrovolný pohlavní styk,“ prohlásil na závěr Benyettou.