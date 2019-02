Patrik Biskup, Právo

K incidentu došlo před půldruhým rokem v rodinném domku v Nýřanech. „Po vzájemné rozepři se slovy ´ty si myslíš, že tě nezabiju´ strhla obžalovaná ze stěny dýku a dvakrát po sobě bodla muže do paže, kterou se snažil výpadům bránit,“ uvedl státní zástupce Jakub Kubias s tím, že útok směřoval do krku.

Podle soudu si obžalovaná musela být vědoma toho, že pokud by poškozený rány nevykryl, mohla mu způsobit taková zranění, která by jej bezprostředně ohrozila na životě. Při rozhodování o výši trestu soud přihlédl k tomu, že obžalovaná doposud vedla řádný život. Zohlednil také to, že nedošlo k závažnému následku.

„Pohádali jsme se kvůli penězům, když jsem manžela slušně požádala, aby mi přispěl na jídlo. Začal na mě křičet, že mi nic nedá, že jsem blázen a jdu se léčit. Pak odešel do pracovny v patře a nechal mě stát na chodbě jako něco méněcenného,“ popisovala obžalovaná, co předcházelo samotnému incidentu.

Pak v ní bouchly saze. „Nejdříve jsem praštila hrncem do dveří a šla za ním. Chytil mě za ruku a řekl, abych vypadla. Měla jsem pocit, že mě chce shodit ze schodů. Vysmekla jsem se mu a začala na něj křičet. Pak jsem strhla ze zdi dýku a bodla ho do ruky. Chtěla jsem mu způsobit bolest, aby se mnou začal jednat jako s člověkem,“ vypovídala žena. Podle jejích slov takový útok manžel nečekal.

„Nikdy předtím jsem žádnou agresivitu nevyvíjela. Po první ráně ucukl dozadu. Myslela jsem si, že jsem ho nezasáhla, tak jsem ho bodla podruhé. To už jsem viděla, že krvácí. Běžela jsem pro ručník do koupelny a chtěla mu ránu ošetřit,“ vybavovala si obžalovaná žena dramatické okamžiky.

Zraněný muž zavolal mobilem policii. „Byl úplně hysterický. Řval do toho telefonu, že jsem ho chtěla zavraždit. Já jsem mu říkala, že jsem ho zabít nechtěla, aby se uklidnil,“ dodala žena. U soudu také řekla, že ji manžel dlouhodobě psychicky týral.

„Říkal mi, že jsem k ničemu, že nic nedělám dobře. Neměla jsem odvahu od něj odejít. Tím útokem to tak nějak všechno vygradovalo,“ uvedla dále obžalovaná.