Miroslav Homola, Právo

Ke skutku podle obžaloby nedošlo především proto, že se o přípravě vražd včas dozvěděla policie. Egypťanovi, který vinu popřel a celé jednání označil za hru, hrozí až dvacet let vězení.

Muž z Egypta se do ČR přestěhoval v roce 2010, kdy si jako 23letý vzal za manželku o 24 let starší Češku. S ní se po roce rozvedl a oženil se znovu.

Aldavíni, kterého už mohla veřejnost zaznamenat, když se v televizní talentové soutěži před třemi léty představil jako fakír, udržoval souběžně několik dalších vztahů se ženami. Mimo jiné i s paní L. (50). Právě tu chtěl podle obžaloby připravit na jaře loňského roku na Břeclavsku o život a zabít chtěl i jejího údajného 49letého přítele.

„Obžalovaný kvůli tomu požádal svého přítele A. o opatření zbraně, případně výbušného pásu a nože s tím, že na cestě z Hustopečí do Šakvic chtěl 26. března loňského roku zablokovat vozidlo paní L. Poté plánoval nastoupit do jejího vozu a natočit s ní video, kde se přizná k nevěře, a pak ji usmrtit. Zastřelit či zabít nožem. Následně se pak měl přesunout k bytu jejího přítele a po jeho zabití měl v plánu odjet do Vídně a odtud odletět do Egypta,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Obžalovaný Mustafa Fathí Ibrahim Aldavíní

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Aldavíní ve své téměř dvě hodiny trvající obhajobě označil vše za pomíchanou historii. Hájil se tím, že v oněch dnech, kdy měl údajně čin chystat, byl v depresi, jedl prášky na psychiku v mnohem vyšších dávkách, než měl, a ještě k tomu pil alkohol.

„Zároveň jsem plnil požadavky osoby, které jsem plnil vždycky, když po mě něco chtěla. Nikdy bych nikomu neublížil. Kdybych mluvil tisíc let, stejně bych nikdy neudělal to, o čem se tady mluví,“ uvedl mimo jiné obžalovaný.

Řekl, že si u pana A. nic neobjednával, a že to tak mohlo vypadat, neboť se spolu v jedné brněnské čajovně bavili o atentátech IS v Belgii a Francii. Dotyčného se měl skutečně zeptat, zda by dokázal sehnat nějaké zbraně či výbušniny, ale mělo to být jen v souvislosti se zmíněnou debatou. Přiznal však také, že s krajanem poté zajel z Brna do Hustopečí na otočku autem, kde mu ukazoval nějaký dům.

„A. mně sám řekl, že když ji budeme zabíjet, bude to lepší, když to nebude u ní doma, abych sebe pak mohl dopravit do Vídně a odtud do Egypta a pak do Sýrie. Ale všechno to byla hra,“ řekl mimo jiné obžalovaný.

Spolupráce s policií



Ten se ve své řeči také častokrát zmiňoval o spolupráci s českou policií, kdy měl pomáhat v arabské komunitě odhalovat osoby spolupracující s Islámským státem, mezi které zařadil i člověka, kterého žádal o opatření zbraní a výbušnin pro plánovanou likvidaci přítelkyně i soka.

K soudu přizvaný policista dosvědčil, že obžalovaného skutečně používal jako informátora o arabské komunitě.

„Byl to neformální zdroj, se kterým jsem zhruba rok nemluvil a nejednal, neboť jsem přišel na jiné oddělení. Když mě v březnu loňského roku vyzval ke schůzce, považoval jsem to za ztrátu času, ale sešli jsme se. Svěřoval se mi s osobními problémy a také chtěl, abych mu pomohl dostat se do mailové pošty muže, se kterým měla mít údajně vztah jeho přítelkyně,” líčil policista.

„Řekl jsem mu, že to jednak neudělám a také, že takové kroky jsou trestné a zároveň mu poradil, aby se s přítelkyní rozešel. Což bylo celé předmětem našeho setkání,“ dodal policista. Případ pokračuje výslechy dalších svědků.