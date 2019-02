Novinky, ČTK

Obžalovaní jsou zatím v budově, jednání dnes ale zřejmě podle mluvčího soudu nebude. Předpokládá, že zaměstnanci se budou moci do budovy vrátit kolem poledne, až ji policie prohledá.

Část Masarykovy třídy vedoucí kolem budovy soudu bude kompletně uzavřena. Na pokyn policie musejí provozovatelé uzavřít i obchody v okolí a odejít. Na místo dorazila dvě hasičská auta, čeká se na pyrotechnika se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin a od 10:30 by mělo být ulice uzavřeno i pro dopravu, včetně tramvají. Policie bude prohledávat i okolí soudu.

Vrchní soud měl rozhodnout v případu šesti obžalovaných z ostravské větve kauzy metanol, kterým krajský soud za ohrožování zdraví závadnými potravinami uložil tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců.

Otrávený alkohol od hlavních distributorů dodávali do Havířova i na Přerovsko, několik lidí po jeho pití zemřelo, uvádí obžaloba. Jde o poslední hlavní obžalované v kauze.

Chce vyšší tresty



Státní zástupce u pěti z šesti obžalovaných žádá vyšší tresty. Obžalovaní však vinu popírají a odvolací soud žádají většinou o zproštění. Podle obžaloby dostal na severní Moravu otrávený alkohol prodejce Martin Jirout, jemuž vrchní soud dříve potvrdil v hlavní větvi kauzy devět let. Zprostředkoval dodávku asi 2300 litrů alkoholu otráveného metanolem pro obžalovaného Michala Klösela do Havířova.

Martin Jirout

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Alkohol se poté podle obžaloby přes distributory Martina Posládka, Martina Svobodu a Václava Zlámala dostal ke spotřebitelům, pět lidí po jeho konzumaci zemřelo. Další obžalovaný Petr Čagan podle obžaloby opatřil Bohumilu Malátkovi 150 litrů alkoholu, po jehož vypití zemřeli na Přerovsku dva lidé. Malátek má sám údajně na svědomí další ženu. Čagan podle obžaloby dodal i alkohol do Brna, kde jeho konzumaci nepřežil další muž.

Zleva Miroslav Klösel, Michal Klösel, Martin Svoboda, Martin Posládek a Václav Zlámal u zlínského soudu

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Nejvyšší trest dostal od krajského soudu Martin Posládek, obžaloba však žádala trest až o dva roky vyšší. Krajský soud většině obžalovaným při ukládání trestu zohlednil časový odstup od spáchané trestné činnosti. Nařídil jim však podle jejich podílu na trestné činnosti uhradit odškodné celkem asi 20 milionů korun. Případ se vrátil odvolacímu soudu v Olomouci podruhé. První rozsudek vrchní soud zrušil a vrátil kraji.

Metanolová aféra vypukla v roce 2012 a vyžádala si pět desítek životů.