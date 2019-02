Aleš Honus

Pondělní hlavní líčení začalo slovní přestřelkou mezi některými obhájci a soudcem. Advokáty překvapila skutečnost, že soudce nezrekapituloval dosavadní průběh trestního řízení, jak bývá zvykem, ale rovnou začal s výslechem znalců, kteří musí být podle pokynu odvolacího soudu znovu vyslechnuti.

„Všichni přece známe dosavadní průběh. Za rok a tři měsíce není důvod, abychom to opakovali,“ řekl soudce Jaromír Pšenica.

Video

Letecké záběry místa vlakového neštěstí u Studénky z roku 2008

Jednání pokračovalo výslechem prvního ze znalců, který začal postupně rekapitulovat své závěry, které již zazněly v předchozím hlavním líčení. Proces bude výslechy svědků pokračovat téměř po celý tento týden. Pak by měl soud rozhodnout o dalším postupu. „V tomto týdnu rozsudek určitě nepadne,“ řekl Pšenica.

Novojičínský okresní soud původně zprostil viny všech deset obžalovaných. Podle názoru soudce se nepodařilo najít příčinu pádu mostu, přestože bylo provedeno mnoho znaleckých posudků. [celá zpráva]

Každý znalec příčinu pádu mostu viděl úplně jinde. soud předloni v listopadu

„Čím více těch znaleckých posudků tam je, tak tím větší rozpory mezi nimi jsou. Každý znalec tu příčinu pádu toho mostu viděl úplně jinde. My tady nejsme technici, nejsme schopni posoudit, kdo z nich má pravdu, musíme na ně dát. Kdyby tam byl jednoznačný znalecký posudek, který by řekl, ano, spadlo to z toho a toho důvodu, tak z toho bychom mohli vyvozovat vinu obžalovaných. Nevíme, proč most spadl, proto nemůžeme rozhodnout o vině a trestu,“ řekl soudce předloni v listopadu, když odůvodňoval zprošťující verdikt.

POPRVÉ PADLY VERDIKTY V PROSINCI 2017

Soud v případu tragické nehody ve Studénce zprostil viny všechny obžalované



Neštěstí se stalo 8. srpna 2008 ve Studénce na Novojičínsku na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Olomoucí. Před rozjetý mezinárodní rychlík spadl rekonstruovaný most. Při nehodě zahynulo osm lidí, dalších 95 cestujících bylo zraněno, z toho devět velmi těžce. Někteří mají doživotní následky. Škoda je v obžalobě vyčíslena na 177 miliónů korun.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Na lavici obžalovaných usedlo 10 lidí, kterým hrozilo za obecné ohrožení vězení od tří do šesti let. Obžalováni byli tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (v současnosti Eurovia - pozn. red.), pět pracovníků subdodavatele, firmy Bögl & Krýsl, jeden zaměstnanec Správy silnic Moravskoslezského kraje, která na stavbu dohlížela, a jedna osoba samostatně výdělečně činná, která pracovala pro subdodavatele.