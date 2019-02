Patrik Biskup, Právo

Několikatunový kolos začal z mírného kopce couvat, a než se zastavil nárazem do rodinného domu, vyděšení pasažéři vyskákali během jízdy ven. Jedna žena si při tom zlomila nohu.

„Obžalovaného jsem uznal vinným z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nezajistil bezpečnost přepravovaných osob a tím porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání,“ uvedl soudce Jaromír Veselý. Rozsudek je pravomocný.

Pětačtyřicetiletý řidič podle svých slov nejdřív vůbec nepostřehl, že mu autobus ujel i s lidmi. „Až když jsem nakoupil a vyšel z obchodu, zjistil jsem, že je v zahradě nedalekého domu," řekl Chovan policistům. Tím porušil i interní směrnici dopravního podniku, která mimo jiné stanoví, že pokud se řidič od autobusu vzdálí, je povinen založit kola klínem.

„Neovladatelný autobus zrychloval a cestující nemohli předpokládat, jak jízda skončí. Museli se rozhodnout rychle, neměli jinou možnost než z autobusu vyskočit,“ konstatovali vyšetřovatelé.

Pro cestující skok naslepo



Podle poškozené ženy se dal autobus do pohybu, jen co se za řidičem zavřely dveře do krámu. „V tu chvíli jsme tam byli čtyři. Jako první vyskočila paní s dítětem. Já jsem ještě chvilku váhala, protože žena, se kterou jsme uvnitř zůstaly, se zvedla s tím, že se pokusí autobus zabrzdit. To se jí ale nepovedlo,“ vzpomínala na dramatické okamžiky Bronislava Naušová.

To už autobus nabíral na rychlosti. „Pracuji u záchranné služby, takže jsem si hned představila katastrofu, kterou to může skončit. Neviděla jsem dozadu, kam se řítíme, a raději jsem vyskočila ven,“ pokračovala 53letá žena. Přiznala, že to byl skok naslepo.

„Nebyl čas se rozhlížet, měla jsem prostě pocit, že musím autobus okamžitě opustit. Byl to takový pud sebezáchovy,“ vybavovala si nepříjemné chvilky. Po dopadu na silnici jí uklouzla noha. Se zraněním se léčila několik měsíců.