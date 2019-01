bad, Novinky

Kobulnický po tři dny odpovídal na otázky soudkyně a státního zástupce, ve středu se dostala ke slovu i jeho obhájkyně. Mladík popisoval, jak zhruba od deváté třídy začal tíhnout k islámu, jak se po maturitě přestěhoval ze Slovenska do České republiky, nebo se rozpovídal o své oblibě v oblečení bojovníků Islámského státu (IS).

S ním ostatně dříve sympatizoval. „Ze začátku jsem souhlasil s tím, co dělá Islámský stát. Měl jsem takové smýšlení, myslel jsem si, že je to správné,“ uvedl Kobulnický. V akcích IS se zhlédl, a dokonce chystal teroristický útok na autobusové nádraží v Prešově, odkud pochází. „Měl jsem hodně špatné myšlení, vražedné. Byl jsem takový do sebe uzavřený a prostě jsem chtěl udělat něco jako velkého, jako Islámský stát,“ přiznal Kobulnický, který připustil, že kdyby jej v té době někdo oslovil, aby jel bojovat za IS, tak by jel.

Od útoku nakonec upustil poté, co navštívil mešitu v Hradci Králové a seznámil se detailněji s islámem. V jeho studiu později pokračoval i v Praze, kam se přestěhoval z Pardubic. V roce 2015 k islámu konvertoval, objevil pravou podstatu víry a stal se z něj praktikující muslim.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Dominik Kobulnický u Městského soudu v Praze

Oblékání po vzoru džihádistů mu nicméně zůstalo. „Líbí se mi to oblečení, ale dělám to jen sám pro sebe. Neznamená to, že chci někomu ubližovat,“ podotkl Kobulnický, který odmítl příměr státního zástupce, že je to stejné, „jako kdyby odsuzoval koncentrační tábory a nosil přitom uniformu SS”. „Určitě bych nedokázal nikoho zabít,” zdůraznil Kobulnický

Policie našla na konci roku 2017 u Kobulnického v bytě v pražských Stodůlkách relativně velké množství chemikálií, ze kterých mladík vyrobil více než čtyři kila výbušniny. Ostatně policie ho zadržela v momentě, kdy připravoval další slož.

Kobulnický odmítl, že by s výbušninami plánoval nějaký útok. Chtěl s nimi prý experimentovat, vyrábět dýmovnice a pochodně na Silvestra. S chemikáliemi podle svých slov pracoval bezpečně, uznal nicméně, že skladovat je v pátém patře dvanáctipodlažního paneláku bezpečné není.

Islámský stát odsuzuje



Státní zástupce Kobulnického také viní z podpory džihádismu a teroristických organizací Kavkazský emirát a Islámský stát. Na svém facebookovém profilu Kobulnický pod jménem Abdul Rahman zveřejňoval fotografie a videa, na kterých je právě v oblečení islamistických bojovníků, k profilové fotografii má vloženou vlajku Islámského státu, případně pózoval na pardubickém nádraží před mapou Česka a Slovenska, k fotce pak přidal text „Islam will dominate the world (Islám ovládne svět)“. Kobulnický vyjádřil lítost nad způsobem své prezentace, propagaci džihádismu ale odmítl. „Nechtěl jsem v úmyslu podporovat nějaké organizace. Islámský stát odsuzuji,“ řekl mladík u soudu.

Kobulnický také odpovídal na dotazy ohledně jeho vztahu s bývalým pražským imámem Samerem Shehadehem, který jej učil a vysvětloval mu modlení. Shehadeh je v současnosti ve vazbě kvůli obvinění z podpory terorismu [celá zpráva].

Kobulnický u soudu odmítl, že by se Shehadeh radikalizoval, naopak radikální islám prý odsuzoval.

Soud s mladým Slovákem bude pokračovat v březnu, termíny jsou naplánované i na květen, kdy by měly vypovídat znalci, kteří na Kobulnického vypracují revizní znalecký posudek. V případě, že soud uzná Kobulnického vinným, může mladík strávit až patnáct let ve vězení.