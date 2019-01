Loupili a zavraždili seniora, dostali tresty 18 a 23 let vězení

Tři muže, kteří v roce 2015 loupili v Lysicích na Blanensku a zavraždili seniora v Ivančicích na Brněnsku, poslal Vrchní soud v Olomouci do vězení - jednoho na 23 let a dva na 18 let. Vrchní soud tak potvrdil verdikt Krajského soudu v Brně z loňského dubna, proti němuž se obžalovaní odvolali.