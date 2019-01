ok, Novinky

Záznam pořídila posádka vrtulníku z Jihomoravského kraje, který tam zasahoval. Jeden ze záchranářů se spouští na laně k lyžařům a postupně jim pomáhá na palubu vrtulníku. Podobně lidem pomáhal také druhý vrtulník. Hasiči a horská služba mezitím pomáhali ze země.

Člen Horské služby slaňuje k lyžařům na sedačkové lanovce v Červené Vodě.

FOTO: Horská služba ČR, ČTK

„Hasiči se postupně rozdělili na jednotlivé úseky. Vylezli na sloup a pomocí lanového setu se přiblížili k lyžařům na sedačce. Zde si vytvořili bod. Ustrojili vždy po jednom lyžaři do evakuačního trojúhelníku a spustili lyžaře postupně dolů. A takto to pokračovalo dále až do posledního lyžaře,“ popsala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Hasiči směřují na pomoc lyžařům v areálu Buková hora.

FOTO: Policie ČR

Strom v horní části lanovky spadl po poledni. Provozovatel ho odstranil a pokusil se lanovku nahodit. Bohužel se mu to nepodařilo a přistoupilo se k záchraně, která trvala přes tři hodiny. Lanovka je vyhřívaná, takže zachraňovaní lidé byli v dobrém zdravotním stavu. [celá zpráva]