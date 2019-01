bad, Novinky

V noci ze 7. na 8. září 1998 byl ve vile na pražské Ořechovce zastřelen italský podnikatel. Podle obžaloby muže sedícího na posteli zastřelil po předchozí hádce čtyřmi výstřely bratr jeho české manželky, nyní 55letý Martin Kunc. Jeho tělo pak s pomocí svého známého Vladimíra Gottfrieda odvezl k rybníku Bucek ve středních Čechách. Podle žalobce pak měli spolu s Kuncovou spoluobžalovanou sestrou zakrýt stopy.

Státní zástupce viní ženu, že svého bratra navedla k vraždě jejího manžela kvůli tomu, aby se „zbavila nepohodlného manžela, s nímž měla osobní spory a vůči němuž měla osobní averzi.“ Zároveň bylo ve hře společné jmění manželů ve více než 23miliónové výši. Poškozený se také podle obžaloby v době před smrtí snažil, aby manželka v budoucnu žádný podíl na do té době společně vlastněném majetku neměla.

Začali jsme se prát, do pana poškozeného jsem strčil, byl jsem opilej. Dvakrát jsem ho střelil do hlavy. Martin Kunc

„Absolutní nesmysl, že bych chtěl získat majetkový prospěch. Odmítám, že by mě k tomu sestra navedla,“ prohlásil Kunc u soudu, ale k činu se přiznal. „Zastřelil jsem ho dvěma výstřely a druhé dva výstřely způsobil Gottfried,“ řekl Kunc. Do vily ale prý nepřišel zabíjet. Šel tam prý, aby ochránil svou sestru, kterou její manžel údajně několikrát napadl. „Přijel jsem tam pohlídat sestru,“ podotkl Kunc. S poškozeným se ale prý pohádal. „Začali jsme se prát, do pana poškozeného jsem strčil, byl jsem opilej. Dvakrát jsem ho střelil do hlavy,“ řekl Kunc.

Právě onen majetkový prospěch je podstatným faktorem případu. Pokud by se totiž Kuncovi, který je souzený podle starého trestního zákoníku, majetkový prospěch neprokázal, tak by se trestní řízení zastavilo, protože by došlo k promlčení. To je odvislé od právní kvalifikace, respektive trestní sazby.

Sestra obžalobu odmítla



Kuncova 60letá sestra u soudu odmítla vypovídat, omezila se pouze na vyjádření, ve kterém obžalobu odmítla. „Po devatenácti letech jsem se dověděla tu hrůzu, co se stala a že jsem byla obviněna, s tím naprosto nesouhlasím, protože s celou záležitostí nemám nic společnýho. Neodpovídá to mému naturelu, že bych někomu úmyslně ublížila,“ uvedla žena.

Podotkla, že se k ní a jejímu synovi začal poškozený v poslední době před smrtí chovat špatně. „Byla jsem několikrát ošklivě napadena a dodneška si nesu následky. Chtěla jsem se s ním v klidu rozvést, nejsem typ člověka, který by řešil věci násilím a křikem, mám ráda klid a harmonii,“ dodala obžalovaná.

Případ v průběhu let valem chladl, dokud nezačal proti sourozencům vypovídat Gottfried. Až rok před vypršením promlčecí lhůty policie dvojici obvinila.