Žena, která pracuje jako učitelka hudby na základní umělecké škole a zároveň hraje v různých orchestrech, flétnu postrádá od 9. ledna, kdy se vracela tramvají číslo 15 ze školy domů.

„Flétnu jsem měla v batohu na zádech. Byla plná tramvaj a někdo mi ji musel z batohu vytáhnout,“ řekla okradená žena. Podle ní šlo o nástroj, který bohužel nebyl pojištěný.

„Na to, že flétna zmizela, jsem přišla až později. Při příchodu domů jsem totiž batoh neotevírala. Vůbec by mne nenapadlo, že v něm flétna není,“ řekla.

„Hlásila jsem to na policii, ale zatím nemám zprávu o tom, že by se flétna našla. Jiný nástroj bohužel nemám a hledám někoho, kdo by mi mohl flétnu alespoň zapůjčit,“ řekla.

Mluvčí policie Gabriela Pokorná potvrdila, že policie po nástroji pátrá. Poškozená žena přitom událost oznámila teprve v pondělí. „Jde o příčnou flétnu Muramatsu PT. Nástroj byl uložen v kufříku vínové barvy. Žádáme o pomoc případné svědky, kterým mohl být nástroj nabídnut k prodeji. Informace přijmeme na lince 158 nebo 974 728 401 na obvodním oddělení policie Ostrava-Hrabůvka,“ dodala mluvčí policie.